Власти Волгоградской области решили приобрести дворец: мнение экспертов

Власти Волгоградской области решили приобрести дворец — настоящий. Дело в том, что совет Волгоградского облсовпрофа принял постановление о продаже здания Дворца спорта. В роли покупателя выступит администрация Волгоградской области.

Как вы думаете, уместны ли такие приобретения в период кризиса или эти деньги было бы правильнее пустить на социальную сферу? Вот что ответили на этот вопрос волгоградские эксперты.

Зачем власти дворец

Владимир Попов, депутат Волгоградской областной думы:

— У меня много вопросов, и я в любом случае буду их задавать. Во-первых, администрация у нас, видимо, забыла, что расходные статьи утверждает областная дума. Вопрос о выделении денег на подобные цели в регпарламент не вносился. Далее, я не очень понимаю, как подобные решения совпадают со стратегией развития области. У нас так много денег? У нас решены проблемы с дорогами, с ЖКХ, с социальными выплатами, с образованием и здравоохранением? Мы таким образом решили поддержать культуру? Это можно делать, только когда остальные проблемы решены.

Елена Шаркова, медиаэксперт:

— Нужен ли Дворец спорта региону в данный период? Точно нет. Это абсолютно несвоевременное решение. В области много объектов соцсферы — те же поликлиники, больницы, которые требуют к себе пристального внимания. И лучше бы имеющиеся деньги направить именно туда. С другой стороны, городу необходима хорошая концертная площадка, какой всегда являлся Дворец спорта. Вот только, чтобы в нем могли на достойном уровне проводиться концерты, его, по сути, надо восстанавливать из руин. И в любом случае, сначала надо обращать внимание на насущные нужды, а потом уже думать о зрелищах.

Карэн Туманянц, доцент кафедры экономической теории и экономической политики ВолГУ:

— Подобные приобретения абсолютно неуместны и несвоевременны. И дело даже не в сумме, которую регион заплатит Волгоградскому облсовпрофу за это здание. Само содержание Дворца спорта требует немалых затрат. Насколько я знаю, сейчас оно не окупается за счет тех мероприятий, которые проводятся на этой территории. Чтобы Дворец спорта стал современной площадкой, надо проводить глобальную реконструкцию здания, а это потребует немалых вложений. Решение о такой покупке крайне неудачное.

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