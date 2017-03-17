Visa разрешила брать комиссию при снятии наличных

Сегодня федеральные СМИ сообщили новость, которая вряд ли обрадует россиян, и волгоградцев – в том числе. Платежная система Visa разрешила и брать комиссию российскими банкам со своих клиентов при снятии наличных.

Большинство изданий, распространивших это сообщение, ссылаются на газету «Ведомости». Та в свою очередь – на четырех банкиров.

Схема будет такова – выпустивший карту банк будет брать с клиентов комиссию, затем – рассчитываться с владельцем банкомата. Как сообщается на сайте «Ведомостей», «это позволяет устанавливать единые правила игры: клиент всегда знает тариф, каким бы банкоматом он ни воспользовался».

До сих пор банки платили комиссию из собственных средств. Каждая платежная система устанавливала свой размер: MasterСard – 0,5% от суммы транзакции, «Мир» – 0,45%, Visa – 0,45% плюс 3 рубля.

Если эти расходы разрешила переложить на плечи клиентов Visa, то, скорее всего, к этому придут и другие платежные системы. Впрочем, эксперты считают, что российские банки вряд ли решатся брать с клиентов комиссию при снятии наличных.

Фото из открытых источников