АПК: Виктор Банькин о том, как интенсивные технологии сельхозпроизводства вытесняют экстенсивыне

Известный волгоградский ученый и аграрий, кандидат экономических наук Виктор Банькин — автор цикла статей о прикладной системе земледелия. Достигнув выдающихся успехов в деятельности группы предприятий «Содружество-регион» (Еланский район), он делится секретами успеха. ИНТЕР уже публиковал ранее статьи цикла «Прикладная система земледелия как механизм повышения эффективности сельскохозяйственного производства» (читайте статью «Черный пар», статью о прикладной системе земледелия). Сегодня речь пойдет об интенсивных технологиих выращивания сельскохозяйственных культур.

Три условиях успеха

Говорят, что для того, чтобы добиться успеха в аграрном бизнесе, необходимы 3 главных условия: первое условие — место; второе — место и, третье, тоже, — место. С первым условием — согласен. Особенно, это актуально для сельскохозяйственного производства, где почвенно-климатические условия имеют очень важное значение. Но не согласен с двумя другими. По моему мнению, формула успеха должна быть такой: «Место, компетенции, команда».

Из-за нехватки компетенций, большинство сельскохозяйственных предприятий России работают по-старинке, используя экстенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур, как-будто не замечая, что за последние годы в мире произошла технологическая революция, кардинально изменившая всю нашу жизнь. Многие руководители хозяйств понимают, что это — плохо, как с точки зрения производительности труда, так и с позиций рентабельности работы сельскохозяйственных предприятий, но никак не могут решиться на кардинальные изменения в своей работе.

Уверяю вас – никто не «отсидится»: хотите вы этого или нет, жизнь заставит всех перейти на современные (интенсивные) технологии в земледелии. Принятие такого решения — это не столько вопрос денег или силы воли, это — вопрос компетенций, без которых не будет ни силы воли, ни денег.

Мы свои компетенции нарабатывали в течение 15 лет, ежегодно закладывая десятки опытов, участвуя в работе выставок и семинаров, посещая передовые хозяйства в стране и мире. В поисках знаний, лично я побывал в фермерских хозяйствах США, Аргентины, Бразилии, Голландии, Франции, Италии, Румынии и Великобритании. Только тогда, когда наработали достаточно большой объем компетенций, приняли решение переходить с экстенсивных на интенсивные технологии возделывания с/х культур, руководствуясь советом Президента компании «Nabiosco» Росса Джонсона: «Все планирование сводится к одному вопросу: что нового мы собираемся делать в следующем году по сравнению с нынешним. Нужно, чтобы это укладывалось в несколько пунктов».

С чего начать

Многие думают, что суть интенсивных технологий в существенном увеличении доз внесения минеральных удобрений. Это не совсем так: технологическая революция в земледелии развитых стран началась после того, как на рынке появился гербицид Раундап, а позднее и такие технологии, как «Clearfild» и «Eхpress sun», обеспечивающие тотальное уничтожение сорных растений. В результате их применения, вся влага, питательные вещества и солнечный свет стали «доставаться» культурным растениям, что существенно увеличило их продуктивность.

Поэтому, первое, что надо сделать, при переходе на интенсивные технологии, — очистить поля от сорняков, не жалея для этого ни сил, ни времени, ни денег. В этой работе следует стремиться к идеалу, т.е. к тому, чтобы сорняков на полях не было вообще, а не так, как учили нас в институтах, рассказывая про «порог вредоносности сорных растений», допускающий наличие на 1 кв. метре 2 – 3-х корнеотпрысковых и 5–6 однолетних сорняков.

В борьбе с сорными растениями, вы можете найти союзников в «лице» таких компаний, как «Август», «Сингента», «Байер», «БАСФ» или «Дюпон». Работать надо с той из них, которая готова будет выделить вам консультанта по применению химических средств защиты растений (ХСЗР). Мы работаем со всеми этими компаниями, в том числе и по испытанию эффективности применения новых препаратов, но основной наш партнер – фирма «Август», которая присылает высокопрофессиональных консультантов в наши хозяйства по первому требованию. Если вы решитесь на такой шаг и очистите свои поля от сорняков, то уже в конце этого года будете сильно ругать себя за то, что не сделали этого раньше.

Эффективность ХСЗР может быть значительно выше, если, одновременно с их применением, вносить микроудобрения, что позволит не только обеспечить растения питанием недостающими микроэлементами, такими как магний, цинк, сера, бор и др., но и снизить стресс выращиваемых культур, наносимый им применением ХСЗР. Это делает микроудобрения высоко эффективным средством «в борьбе за урожай». Например, рентабельность применения микроудобрения Гумат–7 на нуте в фазу бутонизации в 2016 году составила у нас 252 %, что соизмеримо с доходами от торговли наркотиками. Но за наркотики – тюрьма, а здесь — все легально, применяй и зарабатывай.

Второй этап

Очистив поля от сорняков, можно переходить к следующему этапу – внедрению в производство высокопродуктивных сортов и гибридов. В этом вопросе нельзя обойтись без испытания новых сортов и гибридов. Для того, чтобы выявить лучшие из них, мы это делаем ежегодно по всем культурам, которые выращиваем. При внедрении в производство, учитываем не только урожайность, но и рентабельность. Например, приобретение семян зернового сорго гибрида Арфрио обошлось нам в 8 раз дороже, чем стоили семена сорта Самба собственного производства (4241 рубль, против 525 рублей на 1 га). Однако, при прочих равных затратах, рентабельность выращивания гибрида Арфрио составила 39,9 %, а сорта Самба лишь 13,6 %. Поэтому мы «сделали ставку» на Арфрио.

Очень важно, чтобы процесс внедрения сортов и гибридов интенсивного типа, коррелировался с увеличением доз минеральных удобрений. Кроме того, при выборе сорта или гибрида, необходимо учитывать особенности почвенного плодородия, влияние предшественника, запасы влаги в почве и т.д., и только после этого планировать технологические операции с определением доз и сроков применения минеральных удобрений. Буду рад, если опыт работы группы предприятий «Содружество-регион»: ООО «Большой Морец», ОАО «Колос» и ООО «МАКС» поможет Вам в этом разобраться.

Интенсивная технология выращивания озимой пшеницы по парам

Обработку раннего пара мы проводим во второй половине мая, поверхностным способом, на глубину 8 – 10 см. Далее, 3-4 раза обрабатываем пары культиваторами, глубина которых устанавливается так, чтобы каждая последующая обработка проводилась на 1 см меньше предыдущей. Цель: к моменту сева сформировать «твердое ложе и мягкое одеяло» на глубине 5 – 6 см.

Сев озимых наши хозяйства проводят в период с 28 августа по 10 сентября, сдвигая эти сроки на 3 – 5 дней в одну или другую сторону, в зависимости от среднесуточной температуры воздуха и количества влаги в верхнем слое почвы. Если влага начинает «уходить», надо сеять, даже если среднесуточная температура воздуха выше рекомендованных наукой 18 – 19 градусов. Получить дружные всходы, это – самое главное, что надо сделать, при выращивании озимой пшеницы.

Сев озимой пшеницы проводим такими сортами, как «Виктория-11», «Олимп», «Ставка», «Ермак» с нормой высева 5,5 – 6,0 млн шт./га, хотя в рекомендациях «Научно-обоснованной системы сухого земледелия» (НОССЗ) Волгоградской области написано, что норма высева в нашей зоне не должна превышать 4 – 4,5 млн шт/га. Вероятно, ученые исходят из того, что чем меньше влаги в почве, тем меньше должна быть и норма высева, чтобы растениям этой влаги хватило. У нас другое мнение. Оно связано с тем, что в Волгоградской области летом очень активное солнце, и если позволить его лучам достичь почвы, то оно ее высушит. Единственный способ не дать солнцу это сделать — закрыть почву растениями (как одеялом). В результате, температура почвы днем будет на 10 – 20 и более градусов ниже, чем температура воздуха, что приводит к конденсации влаги на озимой пшенице в утренние часы. За счет этого она может сформировать хороший урожай даже в засуху. По-сути, мы научились «добывать» влагу, а значит и деньги, из воздуха.

Сев проводим с одновременным внесением аммофоса в количестве 130 – 160 кг/га. Весной, в фазу начала вегетации подкармливаем озимые аммиачной селитрой – 150 кг/га. Затем, в фазу кущения обрабатываем посевы гербицидом Балерина — 0,4 л/га в баковой смеси с микроудобрением Благо-5 (0,5 л/га). В фазу начала выхода в трубку проводим 2-ю подкормку озимых КАС — 50 кг/га, а в фазу выхода флагового листа — третью подкормку КАС — 30 кг/га и обработку фунгицидом Колосаль-Про – 0,5 л/га. В фазу колошения обрабатываем посевы озимых инсектицидом Борей — 0,1 л/га + Благо-5 (0,5 л/га).

По непаровым предшественникам интенсивная технология выращивания озимой пшеницы — идентична вышеизложенной, за исключением того, что после уборки нута, обрабатываем поле по типу «полу-пара». Сев проводим на 3 – 4 дня раньше, чем по парам, с внесением в почву КАС – 100 кг/га. При этом, норму высева увеличиваем еще на 1 млн шт/га.

С рекомендациями НОССЗ Волгоградской области мы не согласны и по объемам внесения фосфорных и калийных удобрений, необходимых для получения 50 ц зерна с 1 га. Ученые рекомендуют для получения такой урожайности вносить: 100 — 120 кг д.в. азота, 140 – 160 кг д.в. фосфора и 40 – 60 кг д.в. калия на 1 га. Мы внесли в 2016 году на 1 га: 79 – 119 кг д.в. азота, т.е. примерно столько же, но фосфора в два раза меньше (70 – 86 кг д.в.), а калий вообще не вносили. Этих доз нам хватило, чтобы во всех предприятиях «Содружество-регион» получить более 50 ц/га, в том числе в ООО «МАКС» — 57,4 ц/га, в ООО «Большой Морец» — 55,2 ц/га и в ОАО «Колос» — 53,2 ц/га. Возможно, такие рекомендации по внесению фосфора и калия связаны с недооценкой учеными влияния сорных растений и микроудобрений на урожай. Чтобы разобраться с этим вопросом, на 2017 год у нас во всех трех предприятиях заложены производственные опыты с различными комбинациями применения минеральных удобрений. Кроме того, испытание новых сортов озимой пшеницы в ООО «Большой Морец» будет проводиться с различной степенью интенсификации.

Интенсивная технология выращивания кукурузы на зерно

Если в хозяйстве нет финансовой возможности выращивать кукурузу на зерно по интенсивной технологии, ее вообще не надо выращивать, т.к. в засушливые годы кукуруза не формирует початки даже при незначительном количестве сорняков на полях. Не может кукуруза нормально расти и без сбалансированного питания.

Мы используем две технологии выращивания кукурузы: классическую и технологию «прямого сева». В первом случае, сразу после уборки озимой пшеницы или нута, обрабатываем поле чизельным плугом ПЧ-4,5 на глубину 25 – 35 см. Затем, обрабатываем поле по типу «полу-пара». Весной, по мере «созревания» и прогревания почвы до 10 – 12 градусов, осуществляем предпосевную культивацию и сев кукурузы на глубину 6 – 8 см, с предварительным внесением на поле КАС — 100 кг/га. Сев проводим с одновременным внесением аммофоса 80 – 100 кг/га. Норма высева 57 – 58 шт/га. Через 4 -5 дней после сева, проводим довсходовое боронование.

Здесь надо сделать небольшое отступление. Во многих рекламных проспектах производителей семян, рекомендуется сеять кукурузу на зерно при более низких температурах. Категорически не согласен с этим, т.к. при температурах 8 – 10 градусов кукуруза долго всходит, а при возврате холодов, вообще не растет, приобретая фиолетово-розовый цвет, как-будто говорит нам: «что вы наделали?». Для нее это – стресс, который приводит к большим потерям урожая. Поэтому кукурузу надо сеять на 10 – 12 дней позже, рекомендованных сроков. В этом случае, она догонит и перегонит в росте ту, которая была посеяна в ранние сроки.

В фазу 4 – 5 листьев посевы кукурузы обрабатываем гербицидом Эскудо-Микс — 0,4 л/га в баковой смеси с микроудобрением Омекс — 1 л/га. В фазу 5 – 6 листьев в междурядье вносим КАС – 100 кг/га. Сроки уборки зависят от особенностей года: в засушливые годы начинаем уборку при влажности зерна 12 – 14 %, в благоприятные по осадкам годы — при влажности 20 – 23 %.

По технологии «прямого сева» высеваем кукурузу в междурядье подсолнечника (без обработки), с предварительным внесением на поле гербицида Торнадо — 2 л/га. Все остальные операции по подкормкам и обработкам ХСЗР – идентичны. Преимущества этого способа в том, что за зиму на стерне подсолнечника «набивается» до 50 см снега, что увеличивает весенние запасы в почве на 30 и более мм.

Интенсивная технология выращивания нута

Лучший предшественник для нута – озимая пшеница по парам. Это обусловлено тем, что у нута нет повсходовых гербицидов. Поэтому он очень требователен к чистоте полей от сорняков. Кроме того, большое количество соломы на поле, после озимой пшеницы, защищает нут от потери влаги и перегрева почвы в период вегетации.

Сразу после уборки озимой пшеницы, обрабатываем почву поверхностным способом на глубину 10 – 12 см. Затем, культивируем поле по типу «полу-пара», на глубину 6 – 8 см. Весной, начинаем сеять нут при прогревании почвы до 10 – 12 градусов, на глубину 5 – 7 см. Можно сеять и при температуре почвы 8 – 10 градусов, но тогда, в случае возврата холодов, возникнет опасность загнивания семян в почве. Проверенным сигналом для начала сева нута является цветение терна: терен зацвел, значит, почва прогрелась, можно начинать сев. Очень важно, чтобы сорта нута в нашей зоне были скороспелыми, т.к. при увеличении сроков вегетации, возрастает и вероятность попадания этой культуры под дождь во время уборки. Лучше других для этих целей подходит сорт «Приво-1». Высеваем нут нормой высева 800 тыс. шт/га, с одновременным внесением аммофоса – 80 кг/га. Сразу после сева, вносим почвенный гербицид Пропанит — 2,5 л/га + КАС – 100 кг/га с последующей заделкой их боронами. В фазу начала ветвления нута опрыскиваем посевы инсектицидом Борей – 0,1 л/га в баковой смеси с Гумат-7 (0,5 л/га). Еще через 7 – 10 дней — фунгицидом Колосаль-Про – 0,5 л/га с Благо-5 (0,5 л/га). Перед цветением нута обрабатываем его инсектицидом Сирокко – 0,8 л/га + Благо-5 (0,5 л/га). В период созревания 85 – 90 % бобов нута проводим десикацию посевов препаратом Суховей – 2,2 кг/га. Убираем нут прямым комбайнированием. На 2017 год у нас запланировано несколько опытов по испытанию повсходовых гербицидов для нута, появившихся на рынке.

Интенсивная технология выращивания подсолнечника

Подсолнечник мы выращиваем по технологии «Clearfild» и «Eхpress sun». Они идентичны, за исключением использования различных гибридов и гербицидов. В качестве предшественника используем озимую пшеницу, кукурузу на зерно и зерновое сорго. Сразу после уборки озимой пшеницы проводим обработку зяби без оборота пласта на глубину 25 – 35 см. Далее, обрабатываем поле культиваторами по типу «полу-пара». Весной, при прогревании почвы до температуры 8 – 10 градусов, вносим КАС – 100 кг/га. Заделываем его культиваторами на глубину 5 – 7 см и проводим сев подсолнечника с одновременным внесением аммофоса – 80 кг/га. (За последние годы урожайность подсолнечника более поздних сроков сева была на 5 – 7 ц/га выше). Норма высева 54 тыс. шт/га. Через 2 – 3 дня после сева, проводим довсходовое боронование. В фазу появления 2 -4 пар листьев вносим гербицид Евролайтинг – 1 л/га. В фазу начала цветения — микроудобрение Боро-плюс — 1 л/га. В случае появления вредителей, посевы подсолнечника обрабатываются инсектицидом Борей – 0,2 л/га.

При севе подсолнечника по кукурузе и зерновому сорго, используем технологию «прямого сева». Перед севом обрабатываем поля гербицидом сплошного действия Торнадо – 2,0 л/га в баковой смеси с Балериной – 0,2 л/га (для «снятия» падалицы подсолнечника). Уборку начинаем при влажности маслосемян – 11 – 12 %.

Интенсивная технология выращивания зернового сорго

Считаю, что значение зернового сорго в России недооценено. Сорго необходимо в севообороте, как «страховая культура» для кукурузы на зерно, если на момент сева запасы влаги в почве будут менее 100 мм и, как мелиоративная культура, способная существенно улучшить почвенное плодородие на засоленных или солонцовых полях. Кроме того, сорго оставляет после себя большое количество непродуктивной органики.

При возделывании зернового сорго после подсолнечника, используем технологию «прямого сева». Весной, по мере прогревания почвы до 12 – 14 градусов, вносим гербицид сплошного действия Торнадо – 2 л/га и сразу проводим сев на глубину 4 — 5 см, с одновременным внесением аммофоса – 70 кг/га. В фазу 4 -5 листьев проводим обработку гербицидом Балерина – 0,4 л/га + микроудобрение Благо-5 (0,5 л/га). В фазу 5 – 6 листьев вносим в междурядье КАС – 150 кг/га. В фазу 7 – 8 листьев проводим обработку инсектицидом Борей – 0,1 л/га и еще одну обработку этим же препаратом, если возникнет такая необходимость. При влажности зерна 30 %, проводим десикацию Суховеем – 2,5 л/га. Уборку проводим прямым комбайнированием.

Интенсивная технология выращивания люцерны на семена

В целях снижения засоренности, практикуем летние посевы люцерны (в период с 1 по 15 августа). До этого — обрабатываем поля по типу «полу-пара». При выборе сорта обращаем внимание не на то, сколько можно получить семян с 1 га, а на его кормовые достоинства. В наибольшей степени таким требованиям отвечают следующие сорта: Артемида, Узень, Находка, Сирена. Сев люцерны проводим дисковыми сеялками на глубину 2 – 3 см, с одновременным внесением 70 кг/га аммофоса и последующим прикатыванием. В течение вегетации 3 раза обрабатываем посевы люцерны инсектицидом Борей — 0,1 л/га в фазы: ветвления, начала цветения и начала образования бобов. При побурении 70 – 80 % бобов, проводим десикацию препаратом Суховей – 3,0 л/га. Уборку семян люцерны осуществляем прямым комбайнированием.

Выводы

Внедрение интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур требует существенного увеличения финансовых ресурсов. Например, в предприятиях «Содружество-регион» производственные затраты на 1 га пашни выросли с 14509 рублей в 2014-м до 24559 рублей в 2016 году, т.е. на 69 %, но за этот же период стоимость выращенной продукции увеличилась почти в два раза – с 15707 рублей до 30649 рублей. При этом, чистый доход на 1 га пашни увеличился в 5 раз — с 1198 до 6090 рублей, а средняя заработная плата на 1 механизатора выросла с 381029 рублей в 2014-м до 704762 рублей в 2016 году.

Все эти цифры привожу для того, чтобы показать: внедрение интенсивных технологий — очень выгодное дело. Однако, эффективность нашей работы могла бы быть еще выше, если бы мы вносили больше минеральных удобрений. Об этом говорят следующие цифры: в 2016 году в ООО «МАКС» внесли 79 кг д.в. минеральных удобрений на 1 га пашни или в 1,5 – 2 раза больше, чем в других наших хозяйствах. Считаю, что, именно поэтому, рентабельность сельскохозяйственного производства этого предприятия почти в 2 раза выше, чем в ООО «Большой Морец» и в ОАО «Колос».

Применение минеральных удобрений требует кардинальных изменений не только в «Содружество-регион», но и в целом по стране. По данным ФГБУ «ЦАС «Волгоградский» — дефицит основных элементов питания (N, P, К,) в почвах Волгоградской области в 2016 году составлял — 70,9 кг д.в./га, фактически было внесено в 8,2 раза меньше — 8,64 кг д.в./га. Для справки. В среднем в Мире в 2016 году внесено на 1 га пашни – 119,9 кг д.в./га; в Беларуссии – 160 кг д.в./га; в России – 35 кг д.в./га, т.е. в 3,4 раза меньше, чем в Мире и в 4,6 раза меньше, чем в Беларуссии. Все эти цифры говорят о том, что нам надо в разы увеличивать объемы применения минеральных и органических удобрений.

Если вы, уважаемые руководители сельскохозяйственных предприятий, поверите в интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур и начнете их внедрять, то и Ваше предприятие, и страна вцелом, буквально за несколько лет может выйти на новый, значительно более высокий уровень производства сельскохозяйственной продукции. Уверен, что так будет, поскольку альтернативы интенсивным технологиям нет. Мы в этом вопросе на десятки лет отстали от развитых стран, которые сейчас переходят на еще более высокий уровень работы – активно внедряют «точное земледелие». Нам надо прислушаться к мнению президента компании «Тойота» Хироси Окуда: «Ничего не делать и ничего не менять – это самое плохое, что можно придумать в 21-м веке».

(Продолжение следует)

Банькин Виктор Александрович

Председатель Совета директоров

группы предприятий

«Содружество-регион»,

Кандидат экономических наук

Контактный тел. 8 (8442) 93-11-27

Е-mail: s-region@mail.ru

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