Вернут ли в Волгоградской области льготы на проезд ветеранам труда? Этот вопрос волнует тысячи волгоградцев и жителей области, утративших льготу на проезд после вступления в силу Социального кодекса Волгоградской области. Нормы были приняты с 1 июля 2016 года. В результате те ветераны, доход которых составлял сумму большую, чем 1,5 величина прожиточного регионального минимума, утратили часть льгот — единовременную выплату, льготу на проезд в общественном транспорте. Вернут ли утраченное заслуженным людям назад?

Я 1947 г рождения, пенсионерка, рабочий непрерывный стаж — 51 год, — пожаловалась ИНТЕРу Людмила Ивановна Шевцова. — Имею удостоверение ветерана труда с 2003 г., награждена медалью «Ветеран труда». Моя пенсия оказалась выше полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, в результате с 2017 г я не отношусь к льготным категориям граждан, получающих скидку на стоимость проезда. Это крайне несправедливо отменять ранее принятые льготы! Куда обращаться?

Подобных вопросов и жалоб ИНТЕР получает много. Люди настаивают: нормы Соцкодекса не должны распространяться на тех, кто получил льготы ранее, закон не должен ущемлять права людей, полученных ими до 1 июля 2016 года. Эксперты, в свою очередь, говорят о том, что власти Волгоградской области недооценивают проблему бедности в регионе. Власти, в свою очередь, обещают изменить нормы Соцкодекса и учесть мнение волгоградцев.

Что же касается утраты льгот на проезд, то на этот вопрос ИНТЕР попросил ответить заслуженного юриста РФ Владимира Кудрявцева.

Формально-юридически именно власти региона определяют меры социальной поддержки ветеранов труда (ст.22 ФЗ «О ветеранах»). Строго говоря, социальные проездные на общественный транспорт не отменили, они действуют по прежней стоимости, но льготный проезд предоставляется тем льготным категориям граждан, у кого размер дохода ниже полуторной величины прожиточного минимума в регионе на душу населения по Волгоградской области – сегодня это 13 181 руб./мес.

В Волгограде внедрена льготная транспортная карта «Волна» (красного цвета). Лица, оформившие в МФЦ или ЦСЗН право на получение мер социальной поддержки по ст.48,49 Социального кодекса Волгоградской области по льготному проезду, получают справку, по которой приобретают красную карту и ежемесячно пополняют её деньгами в размере стоимости социального проездного. Полный список Пунктов выдачи и пополнения карт вы можете найти на сайте www.vlg-tk.ru

Число поездок по красной (льготной) карте не ограничено в течение месяца, на который вы пополнили льготную карту по стоимости социального проездного. Справка действует год, карта действительна до пяти лет. По истечение месяца карта автоматически блокируется до пополнения её на новый месяц. Льготная карта действительна на конкретный вид транспорта (так было и для бумажных социальных проездных). В транспортном средстве вы предъявляете льготную карту кондуктору, он её регистрирует на валидаторе и выдает льготнику билет/чек.

К сожалению, приобретение льготной (красной) транспортной карты законодателями «привязано» к доходам пенсионера по принципу нуждаемости (порог нуждаемости – доход пенсионера выше тех самых полутора прожиточных минимумов). Но, по мере оздоровления экономической ситуации в регионе, власти обещают упрощать оформление льготного проезда.

Лица, лишенные соцподдержки на оплату проезда, вправе обжаловать соответствующие нормы Социального кодекса Волгоградской области прокурору области или в областной суд.

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