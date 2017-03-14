В Волжском пройдет фестиваль постной кухни

Кто сказал, что постная кухня – скучная и неинтересная? Опровергнуть это утверждение берутся участники фестиваля постной кухни, который состоится в субботу, 18 марта, в Волжском Центре культуры и искусства «Октябрь».

На презентационных столах в фойе Центра волжане и гости города смогут не только увидеть разнообразные постные блюда, но и узнать все о способах их приготовления, и даже попробовать.

– В меню будут борщ с пампушками, фаршированные грибы, пельмени с грибами, голубцы овощные, плов, котлеты картофельные, капустные и перловые, пироги и салаты, – рассказали ИНТЕРу в мэрии Волжского. – А еще – торт с вишневым соком, салат «Павлиний хвост» и фалафели. Всего – около 200 постных кулинарных блюд.

За понравившихся участников фестиваля посетители смогут проголосовать с помощью специальных фишек.

Но не хлебом единым будут кормить гостей – в ходе мероприятия состоятся творческие выступления коллективов и исполнителей из различных Волжских приходов, хоров воскресных школ. Свои вокальные номера подарят матушка Наталья, трио «Добро», хор «Преображение» и другие.

Кулинарные мастер-классы дадут шеф-повара из ресторанов города.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится и очередной Женсовет – сообщество волжанок с активной гражданской позицией.

Начало фестиваля постной кухни в 12.00. Адрес ЦКиИ «Октябрь» – ул. Сталинградская, 6. Справки по телефонам: 8 (8443) 27-64-72, 27-67-00.

Фото zakustom.com