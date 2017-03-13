В Волгограде с 1 апреля детей-инвалидов будут кормить горячим бесплатно

Прокурорская проверка показала, что в школах Волгограда дети с ограниченными возможностями здоровья не были обеспечены бесплатным двухразовым питанием. Хотя такое положение дел нарушает действующее законодательство.

– По итогам проверки выявлено более 100 нарушений, внесено 44 представления, предъявлено 1 исковое заявление, опротестовано 5 незаконных правовых актов, возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, – сообщила ИНТЕРу старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По итогам проверки прокуратура Волгограда внесла в адрес городского департамента по образованию представление об устранении выявленных нарушений.

Волгоградская городская дума, рассмотрев представление, утвердила порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях областного центра.

В соответствии с указанным Порядком на территории Волгограда с 1 апреля 2017 года для детей-инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья будет организовано бесплатное двухразовое горячее питание.