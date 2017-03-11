В Волгограде пройдет «Праздник трубы»

В субботу, 18 марта, в Волгоградском государственном институте искусств и культуры пройдет «Праздник трубы». Его участники встретятся с Вячеславом Прокоповым – заслуженным артистом РФ, профессором, заведующим кафедрой медных духовых инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных.

– В концерте впервые в Волгограде выступят ученики известного российского трубача – студенты и аспиранты РАМ имени Гнесиных, МГИМ имени А.Шнитке. – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе вуза. – Творческая встреча с Вячеславом Прокоповым начнется в актовом зале ВГИИК (ул. Циолковского, 4) в 15.00. В программе – произведения композиторов классиков и современности. Концертмейстер – Людмила Бриль.

Вход на встречу свободный. Справки можно получить по телефону 8-927-52-58-228 или e-mail info.vgiik@ya.ru.

Справка ИНТЕРа:

Вячеслав Прокопов более сорока лет был солистом оркестра Большого театра, работал с такими дирижерами как Геннадий Рождественский, Борис Хайкин, Юрий Симонов, Евгений Светланов, исполнял сольные партии 1-ой трубы в спектаклях «Спартак», «Сон в летнюю ночь», «Легенда о любви», «Золотой петушок», «Каменный цветок», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Сказка о царе Салтане», «Аида».

За годы работы в Российской академии музыки им. Гнесиных выпустил более 60 высококлассных музыкантов, которые работают в ведущих оркестрах России и за рубежом.

Большое внимание он уделяет методической работе, пропагандирует духовое исполнительство, гастролирует со своими учениками по всей России. Его студенты уже побывали в Твери, Владимире, Рязани, Калуге, Тамбове, Туле, Ростове на Дону, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Кирове, Коломне и везде эти концерты проходят с большим успехом.

С 2000 года Вячеслав Михайлович является заведующим кафедрой медных духовых инструментов РАМ им. Гнесиных. Более 30 лет он – Председатель «Ассоциации музыкантов – духовиков ЦДРИ», Почётный профессор Ереванской консерватории им. Комитаса, активный организатор фестивалей, конкурсов, конференций, председатель жюри многих исполнительских конкурсов.

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