В Волгограде к участию в выставке приглашают фотографов

В Волгоградском институте управления ФГБОУ ВО РАНХиГС будет проходить фотовыставка «Полиэтничный регион: люди и события». К участию в выставке приглашают фотографов – школьников, воспитанников учреждений допбразования, студентов вузов, ССУЗов, профучилищ и колледжей, магистрантов и аспирантов, представители трудовых коллективов, общественных и иных организаций, Дома Дружбы.

Прием конкурсных работ стартует сегодня, 10 марта.

– Ставшая традиционной фотовыставка начнет работу 27 марта в учебных корпусах на ул. Герцена, 10 (5 этаж) и ул. Гагарина, 8 (атриум), – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе вуза. – Цель фотоконкурса – формирование толерантной и солидарной среды в регионе, противодействие экстремизму, повышение эффективности межэтнического диалога в молодежной среде и привлечение внимания к уникальным чертам Волгоградской области посредством отражения в наглядном виде всех сторон жизни и деятельности межнационального регионального сообщества.

Ответственные за организацию и проведение конкурса – Дроздова Юлия Алексеевна (+79034672543), Железникова Ксения Викторовна (+79375396118), Бардаков Алексей Иванович (+79275317023), Юзбашян Жанна (+79275126272). Контактные телефоны: 8(8442)726850, кафедра корпоративного управления, 8(8442)731197, деканат факультета государственного и муниципального управления ВИУ РАНХиГС; e-mail: essaygmu@mail.ru.

Фото с сайта вуза