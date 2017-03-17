В Волгограде наступит «Крымская весна»

Для тех, кто пока не знает, куда отправиться в субботу, 18 марта — на верхней террасе Центральной набережной Волгограда пройдет фестиваль «Крымская весна». Жителей и гостей города приглашают отметить трехлетие воссоединения Крыма с Россией.

Погода в этот день обещает быть весенней, до +10. Большого ветра не ожидается, разве что во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Но согреться гостям праздника помогут горячий чай и выпечка. Кроме того, у них будет повод поддержать местных товаропроизводителей – они будут торговать своей продукцией.

Самые спортивные участники фестиваля смогут принять участие в соревнованиях, организованных для приверженцев здорового образа жизни всех возрастов. Поклонники песен и танцев оценят выступления творческих коллективов. Поклонники живописи – рисунки детей, воспитанников волгоградских учреждений культуры.

Все участники праздника смогут принять участие в работе нескольких интерактивных площадок. Например, отметить места своего отдыха и те уголки, куда еще хотели бы отправиться в путешествие, на иллюстрированной карте Крыма.

Также можно будет сфотографироваться в фотозоне с актерами в национальных костюмах народов России и записать свои видеообращения к крымчанам. Видео затем разместят в социальных сетях.

Старт фестиваля «Крымская весна» намечен на 10.00.

Фото с сайта комитета культуры Волгоградской области