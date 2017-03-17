В Волгограде настанет неделя дождей

С 19 марта в Волгограде начнется неделя дождей. И если в воскресенье и понедельник осадки будут небольшими, то в ночь на вторник непогода разгуляется, пойдет снег.

В среду также ожидается пасмурная погода и будет моросить дождь. В четверг к нему снова присоединится снег, и только в пятницу обещают «летную» погоду. Но в субботу, 25 марта, опять будет пасмурно и осадки.

Температура воздуха при этом будет по ночам близка к 0 градусов. И хотя днем она поднимется до 10-11 градусов выше нуля, а в пятницу – даже до +13, переходить на летнюю резину автомобилистам пока рановато.

Скорость ветра составит 5-6 метров в секунду, направление – юго-восточное, юго-западное, а в четверг – северо-западное. Устойчивая плюсовая температура установится только в апреле. Но и в первой декаде этого месяца синоптики обещают периодически дожди.

Фото с сайта gismeteo.ru