По 7 мая в приходах Волгоградской епархии можно поклониться православным святыням из Элисты. До 25 марта икона трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста – с частицами их святых мощей, икона святой блаженной Матроны Московской и ковчег с частицей ее святых мощей будут находятся в Свято-Духовом монастыре.

С 25 марта по 1 апреля святыни переместят во Владимирский приход (Жилгородок). С 1 по 8 апреля они будут находиться в Иоанно-Кронштадтском приходе. С 8 апреля по 7 мая – в Камышинском благочинии.

«Святыни привезены для благочестивого почитания верующими Волгоградской епархии по просьбе архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана и по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, – сообщается на сайте «Волгоград православный».

Собранные средства пойдут на строительство кафедрального собора в Элисте.

Фото с сайта «Волгоград православный»