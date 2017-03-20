20.03.2017   Городская среда, Детское время, Культура, Разное   Галина Гунькина   Нет комментариев

В приходах Волгоградской епархии можно поклониться православным святыням из Элисты

поклониться православным святыням

По 7 мая в приходах Волгоградской епархии можно поклониться православным святыням из Элисты. До 25 марта икона трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста – с частицами их святых мощей, икона святой блаженной Матроны Московской и ковчег с частицей ее святых мощей будут находятся в Свято-Духовом монастыре.

С 25 марта по 1 апреля святыни переместят во Владимирский приход (Жилгородок). С 1 по 8 апреля они будут находиться в Иоанно-Кронштадтском приходе. С 8 апреля по 7 мая – в Камышинском благочинии.

«Святыни привезены для благочестивого почитания верующими Волгоградской епархии по просьбе архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана и по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, – сообщается на сайте «Волгоград православный».

Собранные средства пойдут на строительство кафедрального собора в Элисте.

Фото с сайта «Волгоград православный»

Читайте так же:
  • Волгоградцы могут поклониться иконе трех святителей и мощам Матроны Московской
  • Мощам трех особо почитаемых святых можно поклониться в Советском районе Волгограда
  • В Волгограде иконе с частицами мощей трех святителей можно поклониться в храме Илии Пророка

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 69.62MB | MySQL:103 | 0,768sec
    //VK 230914