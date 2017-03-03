В Волгограде управляющая компания требует с жильцов долги семилетней давности. ИНТЕРу об этом рассказала читательница из Дзержинского района Волгограда. Она сомневается, что это справедливо.

«УК решила взыскать с меня долги за 2010 год. Но разве УК, ресурсоснабжающие организации имеют право это делать? Ведь срок хранения платежных документов у нас составляет три года. Разве могут попытаться взыскать с меня долги за период, который превышает этот срок? И зачем тогда дается этот срок — три года?» — удивляется читательница.



Отвечают специалисты регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

— Действительно, в силу п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.

Если законом не установлено иное, истечение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п. 1 ст. 200).

Читателям важно знать, что управляющая и ресурсоснабжающая организации вправе обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги без привязки к трехгодичному сроку исковой давности. Но у ответчика, то есть гражданина, тоже есть возможность защититься в таком случае.

Обратите внимание на п. 2 ст. 199 ГК РФ, которым установлено, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны до вынесения судом решения. То есть вы должны указать суду, что речь идет о ситуации 2010 года. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

А если вами, Галина Федоровна, в ходе судебного разбирательства не будет заявлено о пропуске срока исковой давности, то требования будут рассмотрены по общим правилам искового производства. Так что придется поднимать этот вопрос в суде отдельно.

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