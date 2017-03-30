Молодежь Волгограда приглашают к участию в проекте «АртМаксимум».

Молодые волгоградцы могут стать участниками проекта «АртМаксимум» и изменить облик родного города. Готовые работы станут оформлением внешнего фасада социального досугового центра «Максимум» МУ «Молодежный центр «Паритет» Кировского района Волгограда».

Для участия в проекте нужно создать эскиз скетча по молодежной тематике. Заявки для участия в конкурсе можно подать до 30 апреля, направив на электронную почту: paritet2003@inbox.ru, заполнив форму в группе МУ «Молодежный центр «Паритет» Кировского района Волгограда» в социальной сети «ВКонтакте».

Также можно обратиться в само учреждение, расположенное по адресу: ул. З. Маресевой, 13. Сами работы подаются в электронном или печатном виде по тем же адресам до 15 мая. Подробную информацию можно получить по телефону: 42-12-32.

Готовые работы станут оформлением внешнего фасада социального досугового центра «Максимум» МУ «Молодежный центр «Паритет» Кировского района Волгограда» – одного из крупнейших молодежных центров района, который посещают более 600 человек. Внешний фасад здания выходит на оживленную улицу им. Кирова. Так что работы, победившие в проекте, увидят многие горожане.

Фото с сайта мэрии Волгограда