Цены на зерно в Волгоградской области продолжают падать — таковы реалии рынка. Между тем монолиты порадовали крестьян: озимые хорошо перезимовали. Даже в Суровикинском районе, где было немало обнаженных, не прикрытых снегом участков, а промерзание почвы, по данным метеослужбы, достигало 117 см, они в нормальном состоянии. И влагозаряд, дай бог, каждой весне. Погодные условия складываются так, что подкормить озимые – проблема: в поле не войти.

Да и надо ли их кормить, чтобы получить качественное зерно, когда самая востребованная на мировом рынке пшеница – 4-го класса? Она составляет 75% поставляемой на экспорт российской пшеницы.

Впереди март – самый капризный месяц. Не зря деды говорили: марток — оставит без порток: может, и морозом по обнаженным озимым ударить, и ледяной коркой накрыть. Пока Господь к хлеборобам милостив. А рынок показывает, как выразился один фермер, свой «капиталистический оскал»: цены на зерно, к этому времени обычно подраставшие, стремительно падают: в прошлом году в начале уборки пшеница 3-го класса стоила 10-11 руб./кг, сейчас — 8-8,6 руб.

Для сельхозпроизводителей Суровикинского района, продавших практически все зерно, это не беда. А обвал цены на сафлор сильно ударил. Охотно покупавшая его в прошлые годы Турция ввела запредельную таможенную пошлину – и внутренняя цена с прошлогодних 15-16 руб./кг рухнула до 5 руб./кг. А ведь думали: вот она, альтернативная пшенице высокорентабельная культура! И на просо нет цены…

По прогнозу президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, если рубль будет укрепляться, это не предел падения. На мировом зерновом рынке – весенний ценопад. На египетских аукционах французская пшеница «наступает на пятки» российской. Отсюда вопрос: что дальше с ценами будет? И что сеять весной, чтобы не пролететь?

Фермер из Жирновского района Владимир Калюжный радуется, что осенью угадал: всего лишь 600 га озимых посеял. Тем, у кого их много, соболезнует: сейчас они локти кусают. Что будет, если урожай этого года, как обещают прогнозы, окажется немногим ниже прошлогоднего рекордного?

Давят на цены хорошие виды на новый урожай и в России, и в благополучно пережившей погодные катаклизмы Европе. Одно утешение: урожай пшеницы в Штатах ожидается рекордно низкий: на 20% ниже прошлогоднего. Дело, однако, не в погодных условиях, а в сокращении площади посевов. С расчетом на то, чтобы удержать цены от падения на уровне, позволяющем сохранить рентабельность.

И наш сосед – Казахстан, просчитав свои экспортные возможности по пшенице (на уровне порядка 8 млн тонн в год), чтобы не допустить ее перепроизводства и, как следствие, экономического ослабления сельхозпроизводителей, с нынешнего года объявил курс на снижение площади посевов.

А глава Минсельхоза России Александр Ткачев, признав, что при излишках зерна, зашкаливающих за 40 млн тонн, мы вряд ли сможем «толкнуть» за границу более 37 млн, призывает сельхозпроизводителей не снижать темпы производства. Как говорится, почувствуйте разницу…

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