Розничная цена на водку может вырасти в этом году до 300 рублей. Это станет реальностью, в том случае, если осуществятся намерения Минфина, который предложил увеличить минимальную розничную цена на 0,5 алкогольного напитка до 220 руб. Тогда в магазинах водка подорожает до 300 руб.

Сейчас минимальная цена отпуска с завода составляет 177 руб., из которых государство получает 132 руб. в виде акциза и завод — 45 руб. Далее следует надбавка торговой организации.

С 1 января этого года увеличены ставки акцизов на алкоголь — к слову, они вырастут и в будущем году. Возможно, это не особо волнует граждан, так как согласно данным Минпромторга, половина рынка алкоголя в стране — нелегальная. Недавние события с отравлением фальсифицированным алкоголем по всей России ясно дали понять, какой объем суррогата производится и что на самом деле продается под видом водки.

Высшая школа экономики констатировала, что за последние пять лет нелегальный рынок алкоголя увеличился почти на 30%. Надо сказать, что и производство легальной водки выросло более чем на 30%. То есть россияне стали пить больше — и суррогата, и настоящей водки.

Кому выгодно?

Это, наверное, главное. о чем стоит задуматься. Эксперты говорят о том, что повышение цен приведет лишь к росту черного рынка. Но, похоже, власти это мало волнует — те, кто купят подорожавшую водку, заплатят за себя и за того парня.

Но просчитывает ли кто-нибудь, какую нагрузку для государства представляют собой алкогольно зависимые люди? И какой процент от акцизов за алкоголь тратится на антиалкогольную пропаганду? Достаточно вспомнить хотя бы то, что львиная доля все тяжких преступлений совершается в состоянии опъянения. И от того, что водка подорожает, ситуация не изменится к лучшему.

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