«Всемогущие нейроны»: волгоградцев приглашают на необычный бизнес-тренинг

Волгоградцев приглашают на необычный бизнес-тренинг. Он пройдет

19 апреля в Волгограде и будет называться «Всемогущие нейроны». Это авторская программа успешного волгоградского бизнесмена Анатолия Тулаева, кстати, не имеющая аналогов в нашей стране. ИНТЕР уже писал о другом важном проекте волгоградца, который в прошлом году провел строительный форум нового формата, привлекший внимание всего региона. Теперь — новый интересный проект. О том, чем отличается его курс от сотен других тренингов и лекций, Анатолий рассказал нашему изданию.

Бизнес — тренинг

— Я посетил несколько сотен разных тренингов и семинаров. Одни действительно помогли мне достичь результатов, другие вызывали чувство далекое от восхищения. Почему одни тренинги эффективны, другие ― нет? Конечно, многое зависит от опыта тренера и его личных достижений. Но бывает и так, что на тренинге Вы получаете массу реально действующих инструкций, но большинство людей не получают ожидаемого результата.

Основная причина этому ― их личное бездействие. В лучшем случае кто-то заглянет в раздатку, вспомнит как это было и отложит ее до лучших времен. Как правило, это время никогда не наступает. Почему так происходит? Скорее всего не было достаточного уровня доверия к тренеру и к тем знаниям, которыми он делился. Мы никогда не следуем тем инструкциям, в эффективность которых мы не верим. Разгадка кроется в причинно- следственных связях. Знание того, как это устроено и почему это работает дает нам чувство уверенности. Скорее вы быстрее запечете курицу, чем выберете приготовление кузнечиков в бамбуковых листьях.

Чем выше степень доверия к тренеру, тем значительнее результаты от обучения. Именно поэтому в тренинге будут участвовать: профессор кафедры, доктор медицинских наук, нейрофизиолог ― Долецкий Алексей Николаевич, иллюзионист ―Иван Письменский и я, действующий предприниматель, Анатолий Тулаев.

— У многих вызывает недоумение тот факт, что полноправным участником вашего тренинга является фокусник.

— Да, я пригласил иллюзиониста именно для того, чтобы наглядно продемонстрировать с помощью его специальных навыков и умений механизмы восприятия информации. Мы упрощаем картину окружающего нас мира, воспринимаем этот мир как модель, так устроен мозг. Это как раз и покажет иллюзионист и команда видеоператоров.

— Интересный подход, но всегда важен результат. Что даст ваш тренинг тем, кто примет решение посетить его?

— Поняв, как устроен мозг и какие процессы происходят в момент принятия решений, участники смогут разобраться в причинно-следственной связи между процессами протекающими в мозге и внешними обстоятельствами. Вы станете оператором вашего биокомпьютера и поймете как им можно управлять. Если конкретнее, то мы ставим своей целью:

научить наших слушателей управлять своими эмоциями и справляться со стрессом;

быстро принимать верные решения в сложных ситуациях;

выяснить почему «опускаются руки» и как не допустить этого.

Также данный курс поможет вам улучшить память, даст информацию какая еда влияет на работу нашего мозга, позволит на себе испытать рефлексы, выработанные маркетингом. В дальнейшем все это вы сможете использовать при организации своего бизнеса.

Мы постарались, чтобы процесс обучения был выстроен как можно более

увлекательно, а результаты участники смогли почувствовать прямо на встрече!

Помните, для кого-то кризис ― это время возможностей, а для кого-то ― время для оправданий.

Если вы поймете в течение первого часа тренинга, что он вам не подходит, мы вернем вам 100% стоимостью билета. Мощнейшая мотивация и самые результативные инструменты для профессионального и личностного развития. Вы получите четкие инструкции, выполнение которых поможет вам приблизиться к поставленной цели.

Регистрируйтесь на тренинг по ссылке: http://tulaev.top/ или по тел.: 98 40 77.

Действуют корпоративные скидки: от 5 билетов -15%; от 10 билетов — 20%; от 20 и

более билетов -30%.

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