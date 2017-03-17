Госдума предлагает тратить маткапитал на новые автомобили

Сегодня в повестке заседания Госдумы – инициатива депутатов трех фракций – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Народные избранники предлагают россиянам тратить маткапитал на новые автомобили.

По мнению парламентариев, «обновление автомобильного парка окажет серьезное воздействие на снижение смертности, в том числе детской, в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшит экологическую ситуацию, будет способствовать развитию внутреннего туризма и повышению мобильности населения».

Еще одна причина, которую называет «Российская газета» – по данным экспертов, на сегодняшний день 47 процентов россиян так и не смогли выбрать, на что потратить маткапитал.

Как предлагают депутаты Госдумы, потратить маткапитал на покупку авто смогут семьи, воспитывающие приемных детей и детей-инвалидов, а также многодетные семьи.

«Именно эти категории семей нуждаются в дополнительных мерах государственной поддержки больше других, и приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания ребенка (детей)», – считают авторы законопроекта.

Приобрести на средства маткапитала можно будет автомобили, которые собираются в России. Если семья готова взять автокредит, маткапитал можно будет направить на погашение основного долга и процентов по кредиту.