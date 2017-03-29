Стоимость ОСАГО для Волгоградской области предложили увеличить в шесть раз

Стоимость ОСАГО предложили увеличить в шесть раз. Такое предложение было озвучено на конференции Российского союза автостраховщиков (РСА).

Стоимость ОСАГО

РСА рассчитал необходимость повышения территориального коэффициента ОСАГО по трем сценариям: если убыточность в регионе «автогражданки» останется примерно на прежнем уровне; если она продолжит расти из-за действий недобросовестных автопосредников; и промежуточный вариант между этими сценариями.

В расчетах страховщиков город-герой на Волге оказался самым слабым звеном: исходя из разных сценариев стоимость страховки здесь надо повысить в 4,41−6,5 раза. В других регионах эти цифры значительно ниже. Например, территориальный коэффициент в Иваново предлагают увеличить в 2,94−3,38 раза, Ростове-на-Дону в 2,77−3,23 раза, Краснодаре в 2,47 — 3,02 раза, Уфе в 1,72−2,02 раза, Мурманске и Челябинске в 2−2,26 раза)и т.д. А вот в некоторых субъектах федерации территориальный коэффициент можно даже уменьшить. В столице нашей Родине Москве с 2 до 1,77−1,96, в Горно-Алтайске с 1,3 до 1,12−1,24.

Но вернемся к нашему городу. В случае максимального повышения стоимость страховки в Волгограде вырастет с 5,353 тыс. руб… до 34,797 тыс. руб.

Просто бизнес

Сказать, что данная новость вызывает недоумение или возмущение, значит ничего не сказать. Скорее, впечатление от этой информации возникает как от радостной вести об изобретении телепортации. Так и хочется спросить: о чем вообще думают люди, озвучивающие такие предложения? Жителям самого бедного миллионника в стране предлагают страховать машины дороже, чем жителям двух столиц?

В целом вариант переложить всю ответственность за деятельность страховщиков, происки автоюристов и мошенников иже с ними на плечи граждан — вещь недопустимая и социально безответственная.

Автострахование это вроде как бизнес. И, когда бизнес невыгоден, он обычно закрывается, а на его место приходят те люди, которые могут организовать бизнес выгодно. Что-то подсказывает, что если компании, занимающиеся оформлением страховок в Волгограда решат его покинуть, свято место пустым не будет.

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