В Волжском пойдет марафон брейк-данса и хип-хопа «Стильная фишка»

В Волжском впервые состоится открытый городской конкурс по современным танцевальным направлениям. Исполнителей приглашают на марафон брейк-данса и хип-хопа «Стильная фишка» («Fishka-style»).

– Для участия в конкурсе приглашаются школьники, танцоры клубов, школ, секций брейк-данса и хип-хопа, воспитанники дошкольных учреждений, индивидуальные исполнители выступающие в стиле хип-хоп и танцующие брейк-данс от 6 до 12 лет, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе мэрии Волжского.

Организатор конкурса – Центр развития «Талисман». Заявки на участие принимаются до 30 марта по адресу: Волжский, ул. 87-я Гвардейская, 65а.

Конкурс будет проходить в течение двух дней 1 и 2 апреля.

Фото с сайта Центра развития «Талисман»