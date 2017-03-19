Волгоградцам разъяснили: сроки регистрации квартир, дач и домов изменились. С комментарием выступил региональный Росреестр. Здесь напоминают: в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» внесены коррективы, которые вступили в силу с 1 января текущего года.

Сроки регистрации

Волгоградцам важно знать: теперь, если вы подаете заявление на регистрацию права в орган регистрации, документы должны оформить в течении 7 дней, а если через МФЦ, то в течении 10 дней.

Если в орган регистрации поступит судебный акт, то все формальности будут пройдены всего за 5 дней.

Если в Росреестр обратится нотариус, то для нотариально заверенной сделки срок составит 3 дня. Это касается регистрации права, вступления в наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

Если документы, заверенные нотариусом, подать через МФЦ, срок регистрации составит 5 дней, а если в электронном виде — всего 1 день.

Напомним, что в случае подачи документов в электронном виде, их надо заверить цифровой усиленной подписью.

Государственная регистрация ипотеки займет 5 дней, в случае подачи через МФЦ — 7 дней, в электронном виде — 1 день. Если подать документы по ипотеке, заверенные нотариусом, срок сократился до трех дней, в случае обращения непосредственно в Росреестр, и до пяти дней через МФЦ.

Кадастровый номер Росреестр теперь присваивает вместе с регистрацией права. Срок — 10 дней.

Росреестр объяснил, как обезопасить недвижимость от мошенников

Как получить данные из Росреестра бесплатно