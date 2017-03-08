08.03.2017   ЖКХ   Анастасия Франтасова   Нет комментариев

Есть ли срок исковой давности в делах по ЖКХ — комментарий волгоградских экспертов

Есть ли срок исковой давности в делах по ЖКХ — такой вопрос часто задают читатели ИНТЕРа. Люди жалуются, что в суд на них подают за долги давно минувших лет. Имеют ли это право коммунальные структуры? 

 «УК решила взыскать с меня долги за 2010 год — пишет нам  Галина Федоровна, Волгоград, Дзержинский район. — Но разве УК, ресурсоснабжающие организации имеют право это делать? Ведь срок хранения платежных документов у нас составляет три года. И зачем тогда существует срок исковой давности?»

 

Отвечают специалисты регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

— Действительно, в силу п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.

Читателям важно знать, что управляющая и ресурсоснабжающая организации вправе обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги без привязки к трехгодичному сроку исковой давности. Но у ответчика, то есть гражданина, тоже есть возможность защититься в таком случае.

Обратите внимание на п. 2 ст. 199 ГК РФ, которым установлено, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны до вынесения судом решения. То есть вы, Галина Федоровна, должны указать суду, что речь идет о ситуации 2010 года. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

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