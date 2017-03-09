Жительница Волгоградской области третий год добивается справедливости в случае с ДТП

Жительница станицы Кумылженская Волгоградской области третий год добивается справедливости в случае с ДТП. Ольга Жуган третий год не может добиться возмещения ущерба, причиненного принадлежащему ей зданию, в котором в 2014 году был размещен магазин.

В ноябре 2014 года торговая точка пострадала из-за ДТП. Водитель не справился с управлением и вылетел на обочину, врезавшись в ограждение магазина. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Но позже, по словам Ольги Жуган, он наведался к ней и заверил, что устранит все повреждения. Затем, видимо, передумал. Теперь претензии владелицы торговой точки адресованы не горе-водителю, а сотрудникам полиции.

– В день, когда в мой магазин въехала иномарка, я находилась в Волгограде, – рассказывает она. – Вернувшись, сразу же обратилась в полицию. На тот момент ОГИБДД в Кумылженском районе не было, так что моим делом занимались в Михайловке. После того, как ко мне пришел виновник аварии, я сообщила об этом инспектору ДПС ОГИБДД МО МВД РФ «Михайловский». А в январе 2015 года узнала, что дело об административном правонарушении (АП) прекращено.

В постановлении о прекращении производства по делу сказано: ДТП имело место. Но личность виновника не установлена. Следовательно, «производство по делу об АП не может быть начато, а начатое подлежит прекращению по истечении сроков давности».

Ольга удивляется

– Мои объяснения, в которых я называла водителя, из дела куда-то испарились, – удивляется женщина.

Ольга Жуган, не согласившись с действиями полицейских, решила добиться справедливости. И тут началась круговерть: из Михайловского отдела полиции Жуган сообщают, что материал (приводим дословно) «по факту повреждения 2.11.2014 заборного ограждения по ул. Адмирала Тихонова ст. Кумылженской и скрывшегося с места ДТП» находится в ОГИБДД отдела по Кумылженскому району (основанному в декабре 2014 года. – Ред.).

Из Кумылженского отдела отвечают: материал с принятым решением в отношении водителя Аюбова Т. М. (то есть, имя водителя все-таки известно? – Ред.) находится в ОГИБДД по Михайловскому району.

Ольга Жуган обратилась в Волгоград, в управление ГИБДД ГУ МВД по области. Оттуда пришел ответ: «Как вам ранее неоднократно сообщалось, производство по делу в отношении неизвестного водителя не может быть начато, а начатое…» и далее – по тексту из Михайловского отдела полиции.

Жуган не успокоилась, и стала жаловаться на то, что полицейские недобросовестно выполнили свои обязанности. Даже не попытались, по ее мнению, установить виновника аварии.

И в октябре 2016 года получила еще один ответ из управления ГИБДД ГУ МВД по области.

В нем подтверждалось – инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД РФ «Михайловский», занимавшийся делом о ДТП с магазином, действительно, нарушил служебную дисциплину и законность. Но взыскание на него не может быть наложено – опять же по истечению сроков давности.

Получается, к ответственности никого привлечь нельзя, – подытоживает Ольга Жуган. – Но беда в том, что я не могу обратиться в суд с гражданским иском к виновнику ДТП, чтобы компенсировать мои затраты на ремонт. Ведь для этого нужно предоставить справку из полиции, что виновник аварии установлен. А ее-то я получить и не могу! Какой-то замкнутый круг получается…

Галина Гунькина

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