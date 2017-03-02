Социальный контракт – как получить на его основании помощь от государства?

Социальный контракт – новая форма социальной поддержки малоимущих семей и одиноких граждан. Как же можно получить государственную социальную помощь на основании социального контракта?

Социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в виде единовременной выплаты или ежемесячного пособия при соблюдении следующих основных условий:

— ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеет движимого и недвижимого имущества, (перечень утвержден администрацией Волгоградской области);

— ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя;

— трудоспособные члены малоимущей семьи или трудоспособный малоимущий одиноко проживающий гражданин, не осуществляющие трудовую деятельность, зарегистрированы в качестве безработных;

— один или несколько членов малоимущей семьи или одиноко проживающий гражданин являются трудоспособными;

— обязательно предоставляется справка из службы судебных приставов (ССП), подтверждающая неисполнение вторым родителем решения суда о взыскании алиментов или соглашение между родителями об уплате алиментов, заверенное нотариально.

При оказании государственной услуги учитываются независящие от малоимущей семьи причины, установленные постановлением Администрации Волгоградской области от 23.05.2016г. № 253-п, по которым семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (уход за ребенком до 3-ех лет, получение пенсии, нахождение на лечении не менее 2-х мес. из расчетного периода и др.)

Социальная помощь на основе социального контракта предоставляется на осуществление следующих мероприятий:

1. Ведение личного подсобного хозяйства – в размере, предусмотренном в программе социальной адаптации, но не более 40 000 руб. Одним из условий является наличие подсобных помещений для разведения животных. После получения помощи заявитель предоставляет чеки и/или договор купли – продажи, подтверждающие целевое использование денежных средств.

2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в размере не более 30 000 руб. Обязательное условие – заявитель должен быть зарегистрирован в качестве безработного и не должен получать единовременную финансовую помощь в органах службы занятости. После составления программы социальной адаптации заявитель должен будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. А также, после получения помощи, предъявить платежные документы о целевом расходовании бюджетных средств.

3. Прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в размере не более 20 000 руб.

при условии отсутствия возможности обучения по данному направлению в службе занятости.

Основными условиями являются:

— заявитель предоставляет договор на обучение по специальности;

— после окончания обучения – диплом, чеки об оплате обучения;

— в течение месяца обязательное трудоустройство.

4. Поиск работы, в части оплаты проезда гражданам, признанным безработными в органах службы занятости более 1 года, с последующим трудоустройством – в размере, не более 10 000 руб.

Заявитель предоставляет копии направления с отметкой работодателя, билеты на проезд, подтверждающие расходы, с обязательным последующим трудоустройством.

Помощь на основании социального контракта назначается однократно. Отчет о расходовании полученных средств, предоставляется ежеквартально в течение года. В случае установления факта нецелевого использования средств выплаченная сумма подлежит возврату в областной бюджет.

Для получения дополнительной информации обращаться в Центры социальной защиты населения.