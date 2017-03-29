События Волгограда, Волжского, области: 30 марта – 5 апреля

Культурные, спортивные, общественно-политические и другие события, которые ждут жителей региона с четверга по четверг – с 30 марта по 5 апреля.

В Волгограде

Спектакли

30 марта в Молодежном театре – «Любовь со взломом» (19.00). 31 марта – «Всё в саду» (19.00). 1 апреля – «Еще один Джексон моей жены» (18.00). 2 апреля – «Цилиндр» (18.00). 5 апреля – «Пиковая дама» (14.00, 19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

30 марта в НЭТе – «Слишком женатый мужчина» (19.00). 31 марта – «Любовь-книга золотая» (19.00). 1 апреля – «Тестостерон» (18.00). 2 апреля – «Стакан воды» (18.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

30 марта в ТЮЗе – «В поисках волшебства» (11.00). 31 марта – «Волшебная лампа Аладдина» (11.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

31 марта в Театре кукол – «Доктор Айболит» (18.00). 1 апреля – «Серая шейка» (11.00, 13.00). 2 апреля – «Басни дедушки Крылова» (11.00, 13.00). 4 апреля – «Соловей» (18.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

1 апреля в Казачьем театре – « Палата бизнес-класса (17.00). 2 апреля – «Капризная принцесса» (11.00), «Ваш выход, дамы» (17.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

2 апреля в Музыкальном театре – «Дубровский» (17.00). 4 и 5 апреля — рок-опера «Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной» «Распятая юность» (4.04 — 18.30, 5.04 — 11.00, 18.30, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

Концерты

30 марта в выставочном зале музея ИЗО им. И. Машкова – эстрадно-джазовая программа квартета A-JAZZ «Выше радуги» в рамках проекта «Музыкальный четверг» (18.00, ул. Чуйкова, 37, 24-16-79).

30 марта в консерватории – юбилейный концерт кафедры эстрадно-джазовой музыки (18.00). 4 апреля – концерт камерной музыки (18.00, ул. Мира, 5а).

31 марта в ДК Ворошиловского района – концерт «Классика в джазовых тонах» (19.00, ул. КИМ, 5)

3 апреля в библиотеке им. М. Горького – концерт камерной музыки «О чем поет виолончель». (18.00, ул Мира, 15, 33-11-54).

2 апреля в ЦКЗ – концерты ВРНО им. Калинина «Поворачивая глобус» (12.00) и ВАСО «Русская мелодия» (17.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

Спорт

30 марта в гандбольном зале «Динамо» – ЧР, «Динамо-Синара» – «Ростов-Дон». 2 апреля – «Динамо-Синара» – «Лада» (ул. Новороссийская, 2, 60-26-40, 60-26-42).

31 марта в бассейне «Спартак» – игры ЧР по водному поло (ул., 8-й воздушной армии, 12, 26-22-77, 26-22-34, 26-22-42).

1 апреля в манеже ВГАФК – акция «Спортивная весна» (10.00, ул. Чуйкова, 75).

2 апреля на стадионе споркомплекса «Олимпия» – матч ФК «Ротор-Волгоград» – ФК «Биолог-Новокубанск» (14.00, ул. 51-я Гвардейская, 6).

Выставки, конкурсы, фестивали

1 апреля в библиотеке им. М. Горького – встреча «Клуб путешественников: Острава, Чехия» (16.00). 2 апреля – фотовыставка А. Сивкова «Особая грань реальности» (15.00, ул Мира, 15, 33-11-54).

1 апреля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – программы «Игры и игрушки Средневековья» (14.00), «В стране чудес» (15.00), «Горчица: вчера и сегодня» (16.00), квест «Философский камень» (15.00). 2 апреля – программы «Береги свой дом» (12.00), «По мистическим местам Царицына-Сталинграда-Волгограда» (12.00), «Урок старинного письма» (13.30), «Ледниковый период в Сарепте» (14.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02).

1 апреля в креативном пространстве «Икра» – новая программа Лондонского международного анимационного фестиваля (16.00, набережная 62-й Армии, 6, 8-906-169-8-444, vk.com/liaf_vlg_2017).

2 апреля в музее ИЗО им. И. Машкова – занятие «Как картина связана с реальной жизнью?» (11.00, 15.30, пр. Ленина, 21, 38-59-15).

3 апреля в театре «Красный квадрат» – театральный конкурс «Калейдоскоп – 2017» (11.00, ул. Мира, 5, 73-13-38).

4 апреля в областной детской художественной галерее – выставка детского изобразительного творчества «Речка, небо голубое – это всё моё, родное. Это Родина моя!» (15.00, ул. Советская, 26, 38-69-29).

Для души

1 апреля от храма на о. Зеленый – крестный ход с молебнами (9.30 – храм А.Мечёва на о. Зеленом, 11.00 – пос. Рабочий по ул. Александрова у реки, 12.00 – храм С. Саровского, 13.00 – храм Св. Л. Симферопольского, 15.00 – храм Рождества Христова, 18.30 – храм А. Мечёва на о. Зелёном, 8-995-40-41-040).

Протесты

2 апреля в пос. Гумрак – протестная акция «За наш Гумрак» (12.00, центральная площадь).

Бизнесу

4 апреля в прокуратурах Волгограда и области – Всероссийский день приема предпринимателей (9.00-18.00).

Прочее

1-30 апреля будет ограничено движение тяжеловесного транспорта на территории Волгограда (9.00-21.00).

2 апреля в институте архитектуры и строительства ВолгГТУ – День открытых дверей (10.00, ул. Академическая, 1, 97-48-13).

В Волжском

30 марта в Волжском ДТДМ – финал конкурса декоративных искусственных цветов и флористики «Цветочная мозаика-2017» (10.00, ул. Набережная, 4, 8 (8443) 31-28-11).

30 марта в Волжском ЦКиИ «Октябрь» – фестиваль «Танцевальная деревня» (9.00-17.00), концерт солиста группы «Бутырка» (19.00, ул. Сталинградская, 6, 8 (8443) 27-64-72, -27-67-00).

31 марта в Волжском ДК «ВГС» – концерт Р. Щербаковой, солистки ансамбля «Казачья воля» (19.00). 2 апреля – спектакль Волгоградского ТЮЗа «Брачный договор» (18.30, пл. Комсомольская, 1, 8 (8443) 41-38-42).

1-2 апреля в Волжском центре развития «Талисман» – конкурс брейк-данса и хип-хопа «Стильная фишка» («Fishka-style») (ул. 87-я Гвардейская, 65а. 8-903-374-87-10).

В области

30 марта с. Усть-Грязнуха Камышинского района – прием руководителя СО по г. Камышину и главы поселения (14.00, ул. Школьная, 22, 4-98-79).

31 марта в Камышинском драмтеатре – «Дорогие мои бандитки» (18.00, 3-й м-н, ул. Некрасова, 6, 2-65-67, 2-63-31, 2-92-22).

31 марта в Камышинском ДК «Текстильщик» – концерт ансамблей «Здравица», «Славяне», «Коляда» (18.00, ул. Ленина, 17, 9-41-43).

31 марта в п. Панфилово Новоаннинского района – прием руководителя Новоаннинского МрСО, райпрокурора, начальника райотдела полиции и главы района (11.00, ул. Рабочая, 17).

5 апреля в Суровикино – прием 1-го зампрокурора области А. Руднева (11.00-13.00, 1 м-н, 50).