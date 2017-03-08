События Волгограда, Волжского 8-15 марта

О самых интересных культурных событиях узнаете из нашего еженедельного обзора. Театры, концерты, творческие встречи — вы узнаете, как провести время с пользой и с интересом.

Волгоград

9-14 марта в музее ИЗО – «Подземелья женских монастырей Волго-Донского края», «Зачем в стихах нужна рифма», лекция С. Калашникова, «Читаем Платона иначе», концерт «Весеннее настроение» (38-59-15).

9-15 марта в НЭТе – «Примадонны», «Свидания по средам», «Танго», «Стакан воды», «Боинг-Боинг» (38-08-45).

10-14 марта в Театре кукол – «Красная шапочка», «Три поросенка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Гусенок» (383-383).

10-12 марта в Казачьем театре – «Дни Турбиных», «Палата бизнес-класса», «Незнайка в городе N…», «Ваш выход, дамы» (94-93-68).

10-15 марта в Молодежном театре – «Жизнь в вопросах и восклицаниях», «Прежде чем пропоет петух», «Записки сумасшедшего», «Еще один Джексон моей жены», «Банкрот» (8-995-407-17-52).

10-12 марта в ТЮЗе – «Романтики», «Скрипка, бубен и утюг», «Цирк ШАРДАМ, или школа клоунов» ( 95-97-99).

10-12 марта в Музыкальном театре – «Летучая мышь», «Разговор со счастьем», (38-30-68).

10 марта в Волжском драмтеатре – «Вечер водевилей» (18:30). 11 марта – «Нескромное обаяние буржуазии». 12 марта – «Пеппи Длинный чулок» (11:00), «Публике смотреть воспрещается» (18:30).

11-12 марта в театре «Царицынская опера» – «Мелодий праздничный букет», «Красная шапочка» (26-79-94).

11 марта 4 марта в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – спектакль «Крошка Енот», мастер-класс «Коза лыковая», программы «Цаган-Сар», «В гости в каменный век», «Викинги: образы далеких эпох», «Подземелья Старой Сарепты», «Из бабушкиного сундука», «Веселые шалости с клоуном Клёпой», «Куколка покушай, мою сказку послушай», «Весенние этюды», «В гости в каменный век», квест «Шпионские игры» (67-33-02).

11 марта в планетарии – фильм «Конкурс». 14 марта – встреча с вице-президентом Международного астрономического союза Б. Шустовым (24-18-72).

11 марта в Театре одного актера – «Светлые души» (50-03-5).

11 марта в ЦКЗ в салоне камерной музыки «Вишнёвый сад» – встреча «От сердца к сердцу» с заслуженным художником России А. Выстроповым.

Волжский

11-12 марта в Волжском театре кукол «Арлекин» – «Кот в сапогах» (11:00).

11 марта в Волжском ДК «Волгоградгидрострой» – «В ритме любимых мелодий» (17:00). 12 марта – спектакль «Безымянная звезда» (17:00).

11 марта в Волжском ЦКиИ «Октябрь» – театрализованное представление молодежного музыкального театра «Бродвей» «Сон Кристины» (18:30). 12 марта – концерт ансамбля народного танца «Волжские узоры» (16:00).

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