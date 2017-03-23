События Волгограда и области: 23-29 марта

Премьера сказки «Фунтик» и фестиваль СТЭМОв, джазовые конкурсы и концерты – события Волгограда , Волжского, Камышина и других городов и районов области для тех, кто предпочитает проводить свободное время в театрах и музеях.

А еще – время и место спортивных состязаний, детских спектаклей и концертов. А также что, где, когда будет происходить в общественной и политической жизни региона.

Волгоград

Театры

23-26 марта в Молодежном театре – премьера сказки «Фунтик» (23.03 – 12.00 и 15.00, 24.03 – 11.00 и 14.00, 25.03 – 12.00 и 15.00, 26.03 – 11.00). 26 марта – «Дальше будет новый день» (18.00). 29 марта – «Кабаре» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

23 марта в Музыкальном театре – «Моя жена – лгунья» (18.30). 24 марта – «Фиалка Монмартра» (18.30). 25 марта – «Американская любовь» (17.00). 26 марта – «День рождения кота Леопольда» (11.00), «Мюзикл-шоу» (17.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

23 марта в НЭТе – «Тестостерон» (19.00). 24 марта – «Комедия вампиров» (19.00). 25 марта – «Чума на оба ваши дома» (18.00). 26 марта – «Ромео и Джульетта» (13.00, 18.00). 28 марта – «Тестостерон» (19.00). 29 марта – «Клинический случай» (19.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

23 марта в ТЮЗе – «В поисках волшебства» (11.00). 24 и 29 марта – «Как проучили Гремучего Змея» (11.00, 14.00 и 11.00). 25 марта – «Очень простая история» (17.00). 26 марта – «По щучьему велению» (14.00). 28 марта – «В поисках волшебства» (11.00). 29 марта – «Как выдать маму замуж» (18.30, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

24 марта в Казачьем театре – «Коммуналка» (18.30). 25 марта – «Царицынские байки» (17.00). 26 марта – «Девочка из цветка» (11.00), «Поздняя любовь» (17.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

24 марта в театре «Царицынская опера» – «Жизель» (18.30). 25 марта – «Весенний бал» (17.00). 26 марта – «Муха-Цокотуха» (12.00, пр. Ленина, 97, 26-79-94, 27-52-94, 505-205).

25 марта в Театре одного актера – премьера «Пейзаж на столе» (17.00, ул. 7-я гвардейская, 11, 50-03-50, 8-937-553-73-07).

25 марта в Театре кукол – «Бабушкины сказки» (11.00). 26 марта – «Три поросенка» (11.00, 13.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

Концерты, фестивали, конкурсы

23 марта в арт баре «Белая лошадь» – благотворительный концерт «Добрая лошадка» в поддержку социального проекта «Дети и кони» (адаптационная верховая езда для детей-сирот) (ул. Островского, 5, 8-902-362-48-08).

23-24 марта в Волгоградской консерватории – I Всероссийский конкурс профессионального и любительского эстрадного исполнительства «Ателье звука». 23 марта – спектакль детского театра «Сады СИ-МИ-РЕ-МИ-ДО» «Снежная королева» (18.00). 24 марта – вечер памяти Ю. Баранова (18.00). 28-30 марта – I всероссийский конкурс эстрадно-джазового исполнительства (ул. Мира, 5а, 334-385).

24 марта в Волгоградском кооперативном институте – финал конкурса «Мистер Студенчество Волгограда-2017» (18.00, ул. Новосибирская, 76).

24-26 марта в Волгограде – конкурс-фестиваль «Песня над Волгой» (94-41-80, natagetman@list.ru, kaf.hivi@yandex.ru).

25 марта в Волгоградском планетарии – лекция-концерт «Звездная музыка джазовых звезд» с участием оркестра «Комбо-джаз-бенд» и А. Соловьевой (18.00, ул. Гагарина, 14, 24-18-72).

25 марта в ТРЦ «Акварель» – концерт к дню работников культуры (16.00, пр. Университетский, 107, 26-42-47).

25 марта в ДК «Химик» – концерт ВАСО «Мелодии сказок Шехеразады» (14.00, б-р Энгельса, 1а, 67-61-11, 67-54-08).

26 марта в ЦКЗ – концерты ВАСО «Мелодии сказок Шехеразады» (13.00) и «Мелодии страны Советов» (16.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

26 марта в «Галерее искусств» БЦ «Волгоград Сити» – конкурс детского рисунка «Моя любимая Индия» (13.00, ул. Рокоссовского, 62).

29 марта – 1 апреля в Музыкальном театре – Международный фестиваль студенческих театров эстрадных миниатюр «Земля – планета людей».

Библиотеки, музеи

23 марта в библиотеке им. М. Горького – круглый стол «Эколого-просветительская деятельность в особо охраняемых природных территориях» (10.00, 4 этаж), краеведческий четверг с ансамблем «Лазоревый цветок» «История края в песнях» (18.00, 4 этаж). 25 марта –концерт «Франкофония» (14.00, 4 этаж, ул. Мира, 15).

24 марта в Волгоградской областной детской библиотеке – фестиваль восточной сказки «Волшебная лампа» (10.00, ул. Рокоссовского, 48, 37-72-56).

25 марта в музее ИЗО им. И. Машкова – лекция Ф. Нагой «Сущность искусства: «Дом бытия» и социальная роль искусства в ХХ в.» ( 16.00, пр. Ленина, 21, 38-24-44).

25 марта в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – спектакль «Песенка Колобка» (11.00), мистический Царицын-Сталинград-Волгоград (12.00), мастер-класс «На счастье» (13.00), программы «В гости в каменный век» (13.30), «Назад в прошлое» (14.00), концерт «Весны волшебные мгновенья» (16.00 ), квест «Пиратские приключения» (16.00), «Подземелья Старой Сарепты» (16.30). 26 марта – спектакль «Песенка Колобка» (11.00), экскурсия «Горчица: вчера и сегодня» (11.30), квест «Литературное расследование: ищем пропавшую сказку» (12.00), программы «В гости в каменный век» (13.30), «Сарепта пряничная» (16.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02, osektor1765@inbox).

Лекции, выставки

23 марта в ВИУ РАНХиГС – лекция С. Симоновой «Правовые и организационные основы молодежной политики в Российской Федерации» (18.10, ул. Гагарина, 8, ауд. 417). 27 марта – фотовыставка «Полиэтничный регион: люди и события» (ул. Гагарина, 8, атриум, ул. Герцена, 10, 5 этаж).

23-25 марта в ВК «Экспоцентре» – Всероссийская специализированная выставка «Неделя великого поста» (10.00-18.00, пр. Ленина, 65а).

23-26 марта у ДК им. Гагарина – выставка-продажа элитной рассады малины, абрикоса и винограда (8.00-18.00, ул. Пельше, 3).

25 марта в ДК Профсоюзов (9.00-12.00, пр. Ленина, 4) и ДК «Химик» (15.00-18.00, б-р Энгельса, 1а) – выставка-продажа дачной техники

29-31 марта в ВЦ «Экспоцентр» – Нижневолжский стоматологический форум, XVI Всероссийская специализированная выставка «Дентал-Экспо. Волгоград» (пр. Ленина, 65а).

Прочее

27 марта в ВИУ РАНХиГС – региональный бизнес-форум «Волгоград – территория успеха» (10.00, ул. Гагарина, 8). Запись – 8-904-430-40-04.

23 марта личный прием граждан проведут региональное УФССП РФ и «Ассоциация юристов России» (14.00-17.00, ул. Профсоюзная, 15а).

23 марта в облкомитете физкультуры и спорта – антикоррупционная «прямая линия» (10.00-17.00, 8 (8442) 35-33-73).

24-25 марта в налоговых инспекциях Волгоградской области – Дни открытых дверей (9.00-20.00).

25 марта в ВГИИК – День открытых дверей (12.00, ул. Циолковского, 4, 97-48-84).

Волжский

23 марта – 22 апреля в историко-краеведческом музее – экологическая выставка «Береги природу» (10.00, ул. Фонтанная, 10, 8-8443-41-48-41, -41-17-22).

23-25 марта в ДТДМ – II областной хореографический конкурс «Танцевальная карусель» (10.00, ул. Набережная, 4, 8 (8443) 31-28-11).

23 марта в ЦКиИ «Октябрь» – концерт к Дню работника культуры (17.00). 24 марта – концерт фолк-группы «Маруся» (19.00). 25 марта – концерт струнного квартета «К юбилею Франца Шуберта» (17.00), спектакль «Ловушка для симпатичного мужчины» (19.00), фестиваль педагогического опыта ДШИ «Гармония» «Созвучие искусств» (11.00). 26 марта – концерт ансамбля «Песенная роспись» (17.00), вечер «Танцевальные ритмы» (18.00). 26-30 марта – фестиваль «Танцевальная деревня» (9.00-17.00, ул. Сталинградская, 6, 8 (8443) 27-64-72, -27-67-00).

23-26 марта в ДМ «Юность» – кинофестиваль для детей «В гостях у сказки» (10.00). 24 марта – отчет главы города И. Воронина перед населением (18.00). 29 марта – конкурсы детского творчества «Волжская звездочка», «Ребенок 21 века» (16.00, б-р Профсоюзов, 13, 8 (8443) 25-78-94, -25-91-71)

23 марта в ЦЗН Волжского – ярмарка вакансий (10.00-12.00, ул. Мира, 36г, каб. №37).

24 марта в ДК «ВГС» – творческий вечер В. Бирюкова (15.00). 25 марта – вечеринка «В ритме любимых мелодий» (17.00). 26 марта – концерт авторов-исполнителей А. Пилипенко и Т. Чумаченко «И это называется весна» (15.00), выставка-продажа дачной техники (9.00-13.00, пл. Комсомольская, 1, 8 (8443) 41-38-42).

24 марта в центре развития «Талисман» – кинокафе, фильм «Танцуй отсюда!» (18.00). 25 марта – гала-концерт «Поющей струны»( ул. 87-я Гвардейская, 65а, 8-903-374-87-10)

25 марта в драматическом театре – «Стая» (18.30). 26 марта – «Красная шапочка» (11.00), «Комедия ошибок» (18.30, ул. Советская, 3, 8-917-330-74-27).

25-26 марта в театре кукол «Арлекин» – «Приключения Буратино» (11.00, ул. Пушкина, 1, 8 (8443) 31-08-93, 31-38-63).

25 марта в выставочном зале им. Г. Черноскутова – презентация декоративно-лиственных и цветущих кустарников и хвойных растений городского озеленения (11.00, пр. Ленина, 97. 8 (8443) 39-26-31).

25 марта в ПКиО «Волжский» – эстафета «Пушистое шоу» (10.00-16.00). 26 марта казахская община проводит праздник «Наурыз» (11.00).

25-26 марта в ФОК «Авангард» – открытое личное первенство города на призы ветеранов борьбы (9.00, ул. Дружбы, 48б, 8 (8443) 56-11-44).

25 марта в Волжском филиале ВМЭТ – День открытых дверей (ул. Автодорога 7, 30а).

29 марта заместитель прокурора области С. Чиженькова проведет прием граждан в прокуратуре Волжского (15.00-17.00, ул.Чайковского,8).

В области

23 марта в Камышинском ДК «Текстильщик» – юбилейный концерт «Хору «Ветеран» – 55 лет!» (14.00). 25 марта – полуфинальная игра XVI сезона Камышинской лиги КВН (18.00). 28 марта – концерт В. Ждамирова «Душевный привет» (19.00). 29 марта – спектакль с И. Лифановым «Ловушка для симпатичного мужчины» (18.30, ул. Ленина, 17, 8 (84457) 9-41-43).

24 марта в администрации Камышина — ярмарка вакансий с участием представителей ООО «Волжская кузница» (10.00, ул. Октябрьская, 60).

25-26 марта в Камышинском драматическом театре – премьера «Лекарь поневоле» (17.00, 3-й м-н, ул. Некрасова, 6, 2-65-67, 2-63-31, 2-92-22).

25 марта в Камышинском театре кукол «Калейдоскоп» – «Красная шапочка» (11.00). 26 марта – «Заяц и волкшебство» (11.00).

23 марта в Палласовке – праздник «Наурыз» (15.00, РДК). 24 марта – программа к Дню работника культуры (10.00, РДК). 26 марта – открытое первенство города по мини-футболу (10.00, СК «Сокол»).

24 марта в ст. Алексеевской – конкурс работников культуры «Без нас скучала бы планета» (11.00, РДК). 26 марта в краеведческом музее – детский праздник «Жаворонки» (10.00), День открытых дверей.

28 марта в Иловлинском музее народной архитектуры и быта – выставка «Судьба героя земляка».