В Волгоградской области становится все меньше случаев вторичного сиротства. Вторичное сиротство — это когда детей, принятых в семью. родители по тем или иным причинам возвращают в интернатные учреждения. Это явление специалисты всегда считали крайне тревожным, так как психике ребенка при повторной потере семьи наносится огромный вред. Но теперь число таких случаев пошло на спад: за последние 4 года в Волгоградской области цифра сократилась втрое. Об этом стало известно на форуме приемных семей, который проходит в регионе.

Против вторичного сиротства

Во многом этого удалось добиться благодаря увеличению числа специалистов по работе с приемными семьями — таковых стало больше на 91 человека. В регионе действует 14 организаций при общеобразовательных учреждениях, которые помогают детям-сиротам и родителям, и 60 социальных служб, сопровождающих замещающие семьи. Регион занимает тертье место в России по устройству детей в семью.

Согласно официальным данным, 7429 детей сегодня воспитывают в приемных. опекунских и патронатных семьях, 1006 детей — усыновители. если в 2015 году в регионе насчитывалось 2952 приемные семьи, то в 2016-м — 3614. Из 7903 детей-сирот региона, 94% воспитывают в замещающих семьях.

В регионе действует 42 клуба приемных родителей, где мамы и папы обмениваются опытом, проводят совместные мероприятия, организуют досуг, помогают друг другу. Также открыты 20 школ приемных родителей, где проходят обучение те. кто готов принять ребенка в семью.

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