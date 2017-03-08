Скульптуры героев вчерашних дней находятся в Волгограде в удручающем состоянии. Написать об этом ИНТЕР попросил Владимир Захарович Чернов — наш постоянный читатель и просто неравнодушный волгоградец. Он душой болеет за состояние родного города, его историю и традиции.

Что происходит с некоторыми памятниками в столице области и почему эти объекты истории обделены вниманием властей? Вот какой вопрос задал Владимир Чернов. И привел убедительные примеры.

КУЙБЫШЕВ

К примеру, памятник Куйбышеву на Тулака в Советском районе Волгограда. Место здесь проходное, и сотни человек ежедневно наблюдают, в каком незавидном состоянии находится объект. Обшарпанный, внизу отваливаются кирпичи, ощущение, что конструкция вот-вот рухнет.

— В последние годы за ним вообще никто не ухаживал, — рассказали ИНТЕРу местные жители. — Единственное, что сделали, – это подстригли кустарники у аллеи к памятнику.

— Мы, если честно, даже не знаем, точно ли это памятник Куйбышеву, его не узнать, — признались другие прохожие. — Говорят, что это вроде Тулак… Мы уже и Интернет штудировали, чтобы разузнать, кто же это.

И правда, как узнать – ни таблички, ни каких-либо пояснений на месте осмотра мы не обнаружили. Но в администрации Советского района

картину прояснили. Рассказали, что на Тулака установлена тиражная скульптура Валериану Владимировичу Куйбышеву – революционеру, советскому партийному и политическому деятелю. Но объектом культурного наследия она не является. Раньше о ней заботился завод Куйбышева, а после закрытия предприятия скульптура считается бесхозной.

И что с ней делать – большой вопрос. Но в администрации района заверили, что нашли управляющую компанию, которая при поддержке администрации поможет с благоустройством скульптуры, и этой весной ее приведут в нормальный вид. Как-никак это одна из достопримечательностей района.

КАЛИНИН

Не могли мы обойти стороной и памятник партийному деятелю Михаилу Калинину, что напротив средней школы №3 в Тракторозаводском районе Волгограда. Здесь место тоже очень заметное. И такая же ситуация: ни таблички, ни пояснений нет, а состояние скульптуры такое, что становится ясно: реставрации давно не было.

«Бабайка» — так называют памятник местные школяры. Как оказалось, Калинин — это тоже тиражная скульптура, которая на балансе ни у кого не числится, к объектам культурного наследия не относится.

Несколько лет назад у Калинина отваливалась рука. В администрации района нашли возможность восстановить утраченное, обратившись за помощью к спонсорам. Иначе никак!

«…Уж лучше убирать такие памятники, чем такая память о тех, кому они установлены…», — пишут волгоградцы на форумах.

— Сносить, переносить подобные объекты – целая проблема, и без соответствующего разрешения органов федерального значения такая процедура невозможна, — ответили в администрации.

Районные власти признают: каждая подобная скульптура — часть истории, и мы должны с уважением относиться к этому. На сегодняшний день администрация Тракторозаводского района изыскивает возможности реставрации скульптуры. Но пока этот вопрос остается открытым. А Калинину и Куйбышеву остается только ждать изменений в своей судьбе. Что им остается? Они же памятники…

Анна Заварцева

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