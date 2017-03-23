России пообещали сильнейшее за 100 лет половодье
Глава Госгидромета Александр Фролов пообещал России сильнейшее за 100 лет половодье. По словам руководителя ведомства, невиданный за последние десятилетия разлив рек может наступить из-за аномально теплой и ранней весны на большей части территории страны.
С ним спорит волгоградский ученый Анатолий Барабанов, заведующим лабораторией защиты почвы от эрозии и дефляции ФЦ по агроэкологии РАН России. По его мнению, то, каким будет половодье, во многом зависит от глубины промерзания почвы, а не только от скорости таяния снега.
Подтверждение тому, что нынешний март аномально теплый – в Волгоградской области уже в середине марта зацвели первоцветы. Поэтому наступившие в начале этой недели холода стали такой неожиданностью для волгоградцев, настроившихся на весну.
Продержится такая погода в Волгограде в течение ближайших десяти дней. А по-настоящему тепло станет только после 10 апреля, когда ночью температура не будет опускаться ниже нулевой отметки.
Фото с сайта gismeteo.ru
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