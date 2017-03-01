Штраф за ямы на дорогах составит до полумиллиона рублей

Штраф за ямы составит полмиллиона рублей. Таковы нормы нового закона, принятого Госдумой.

Благодаря закону автовладельцы могут получить до 500 тыс. руб. за разбитую автомашину на неотремонтированных дорогах. Должностные лица за нарушение требований безопасности движения при ремонте дорог, платившие ранее штраф в 3 тыс. руб., теперь заплатят до 30 тыс., а юридических лиц могут оштрафовать на 200-300 тыс. руб.

Если же нарушения привели к утрате здоровья участника движения, максимальный штраф для должностных лиц составит 100 тыс. руб., а для юридических – полмиллиона!

За плохую работу ответят и подрядчики. Их теперь будут штрафовать на сотни тысяч рублей еще и за срывы сроков устранения нарушений при строительстве и реконструкции дорожного полотна.

Как поучаствовать в создании карты убитых дорог Волгограда

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