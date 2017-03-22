22.03.2017   Городская среда, Детское время, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

С 1 апреля в Волгограде начнут действовать школьные и студенческие электронные проездные

электронные проездные

С 1 апреля в Волгограде начнут действовать проездные документы нового формата. Школьные и студенческие электронные проездные на основе карты «Волна» уже можно приобрести в пунктах реализации.

Получить подробную информацию об оформлении карты и пройти предварительную регистрацию студенты вузов, ссузов и школьники могут на сайте www.vlg-tk.ru. Здесь же можно ознакомиться с адресами пунктов выдачи карты и выбрать наиболее удобный.

Для разъяснения непонятных моментов следует обратиться к специалистам колл-центра горлинии по транспортному обслуживанию по телефону 23-31-60.

В мэрии уточняют – школьные карты имеют синий цвет, студенческие – фиолетовый. Для получения проездного достаточно предъявить лишь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий льготу – справку из школы или студенческий билет.

Запись тарифа будет производиться ежемесячно с 20 по 5 число.

Фото с сайта администрации Волгограда

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