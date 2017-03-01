Школьники Волгограда получили первые компенсации за проездные

Мэрия Волгограда сообщила, что деньги перечисляются на расчётный счет родителей учащихся, подававших документы для получения компенсации стоимости проездных билетов.

Суммы разные. Зависят они, разумеется, от стоимости билета. Проездные на автобус, трамвай, троллейбус дешевле, значит, и компенсация меньше — 250 рублей, за проездные на скоростной трамвай — 300 рублей, на два вида транспорта сразу – 300 рублей.

В мэрии напоминают, что для получения компенсации нужно предоставить в отдел субсидий справку из школы, паспорт, свидетельство о рождении и реквизиты расчетного счета, на который необходимо перевести деньги.

Далее необходимо будет предоставлять бланки проездных билетов. Можно ежемесячно, а можно раз в квартал. Тогда и деньги будут поступать соответственно раз в три месяца.