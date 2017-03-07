Росстат обнародовал, сколько зарабатывают государственные чиновники

На этот вопрос ответил Росстат, опубликовав данные за 2016 год. Как выяснилось, больше всего получают служащие в Правительстве РФ. Здесь заработок составил почти 230 тыс. в месяц в среднем. Снижение по сравнению с предыдущим годом — 1,4%.

В Администрации Президента государственные чиновники зарабатывают порядка 218 тыс. руб. в месяц, доход вырос на 0,7%. Выросла и зарплата в верхней палате парламента, составив 176 тыс. руб (рост 1,3%). В Госдуме зарплата меньше — 154 тыс. руб. (рост 13%). В Конституционном суде средняя зарплата составила 136 тыс. руб. (рост 10,4%). В Счетной палате — почти 181 тыс. руб. (падение на 3,7%).

В МИД РФ государственные чиновники снизили свои доходы на 0,7%. Сумма составила 147,2 тыс. руб. В Минфине, напротив, рост составил 7% и средняя сумма — 140 тыс. руб.

Чиновники в МЧС зарабатывают почти 138 тыс. руб в месяц в среднем (рост почти 34%), в федеральном казначействе —

120,3 тыс. руб, снижение составило почти 28%.

Меньше всего получают государственные чиновники федерального агентства по делам национальностей — 54 тыс. руб. Их доход снизился почти на 24%.