В Волгограде открывается речной маршрут до Культбазы

Завтра Волгоградский речной порт открывает маршрут Волгоград — Культбаза. Добраться до конечной точки через промежуточные остановочные пункты «Щучий проран» и Островная можно будет в течение месяца — по 31 марта.

— Движение теплоходов осуществляется согласно утвержденного расписания в рамках действующего договора с комитетом транспорта промышленности и связи города Волгограда, — сообщили ИНТЕРу в пресс-службе речпорта.

От Волгограда до Культбазы теплоход будет отходить по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 8-30 и 15-30. От Культбазы до Волгограда в эти же дни в 9-30 и 16-30. Расписание всех внутригородских линий здесь.

Напомним, что по 5 марта на речном вокзале в помещении дежурных по пассажирским перевозкам — справочного бюро можно приобрести социальные проездные билеты (с 8-00 до 12-00). По маршруту Руднева — о.Сарпинский реализация СПБ дополнительно производится на теплоходе.

— При себе иметь справку из органов социальной защиты о праве на приобретение социального проездного билета и документ удостоверяющий личность, — уточнили в речпорту. — Стоимость СПБ прежняя — 410 рублей.