Волгоградца разоружили из-за долгов по алиментам

В Волгограде приставы разоружили из-за долгов по алиментам местного жителя. Нерадивый папаша накопил перед собственным ребенком задолженность в размере более 300 тысяч рублей.

Чтобы ее погасить, судебный пристав-исполнитель уже арестовывал имущество, которое было найдено по адресу регистрации мужчины. Его продали, но вырученной суммы не хватило, чтобы рассчитаться по долгам. А устраиваться на работу, как и погашать задолженность, волгоградец категорически отказывался.

– Согласно полученным ответам из регистрирующих и контролирующих органов, движимое или недвижимое имущество у С. Отсутствует, – пояснили ИНТЕРу в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Волгоградской области. – Но приставам не привыкать сталкиваться с изобретательностью должников, которые прячут свое имущество, и госслужащие давно нашли способы бороться с такими должниками.

В данном случае судебный пристав-исполнитель Ворошиловского райотдела регионального УФССП узнал, что за должником зарегистрировано двуствольное охотничье ружье. Когда он пришел к должнику, чтобы арестовать двустволку, тот не стал упираться и добровольно выдал оружие.

– В настоящее время ружье передано на оценку, после чего оно будет реализовано в счет погашения долга по алиментам. – уточнили в в пресс-службе УФССП.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП РФ по Волгоградской области