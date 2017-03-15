В Иловлинском районе покупатели расплатились в магазине фальшивыми рублями

Понедельник, как известно, – день затишья в торговых точках. Особенно, если они находятся не в центре Волгограда, а в отдаленном районе. Поэтому продавец одного из магазинов Иловлинского района так обрадовалась заглянувшим покупателям.

Однако радость ее была не долгой – как выяснилось, двое покупателей рассчитались с ней фальшивыми рублями.

– 13 марта 2017 года в полицию поступило сообщение от работницы торговой точки, – рассказали ИНТЕРу в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Она заявила, что двое мужчин расплатились за продукты питания поддельными банкнотами Банка России.

Женщина сообщила приметы злоумышленников, а также марку и фрагмент номера автомашины, на которой уехали покупатели. Благодаря этому наряд ДПС оперативно задержал на стационарном посту в Городищенском районе автомобиль ВАЗ-2115. За рулем которого находился 31-летний житель Рязани, которого подозреваемого в сбыте фальшивых денежных знаков.

– При досмотре салона в перчаточном ящике полицейские обнаружили почти 200 банкнот Банка России номиналом 1 тысяча рублей с признаками подделки, – сообщают в полицейском главке. – Было там и более 20 тысяч рублей мелкими купюрами – полученными уже при размене фальшивых банкнот. Экспертиза, проведенная специалистами Экспертно-криминалистического Центра, показала, что тысячные купюры изготовлены не производством предприятия ФГУП «ГОЗНАК».

В настоящее время злоумышленники задержаны. Следователями отдела МВД РФ по Городищенскому району возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ – сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

Подозреваемым грозит лишения свободы на срок до восьми лет и крупный денежный штраф.

Фото с сайта ГУ МВД России по Волгоградской области