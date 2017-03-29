В Волгоградском аэропорту открылся новый пункт пропуска через государственную границу

Оборудованные новейшими современными техническими средствами шесть кабин паспортного контроля на вылет и восемь на прилет – так выглядит новый пункт пропуска через государственную границу, который открылся в Волгоградском аэропорту.

Дебютом сотрудников пункта стал международный рейс по маршруту «Волгоград – Ереван – Волгоград». По сообщению Пограничного Управления ФСБ России по Волгоградской области, премьера прошла успешно, без внештатных ситуаций.

Завершение реконструкции пункта пропуска стало очередным этапом подготовки региона к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Фото предоставлено пресс-службой ПУ ФСБ России по Волгоградской области