29.03.2017   Разное   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгоградском аэропорту открылся новый пункт пропуска через государственную границу

Оборудованные новейшими современными техническими средствами шесть кабин паспортного контроля на вылет и восемь на прилет – так выглядит новый пункт пропуска через государственную границу, который открылся в Волгоградском аэропорту.

Дебютом сотрудников пункта стал международный рейс по маршруту «Волгоград – Ереван – Волгоград». По сообщению Пограничного Управления ФСБ России по Волгоградской области, премьера прошла успешно, без внештатных ситуаций.

Завершение реконструкции пункта пропуска стало очередным этапом подготовки региона к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Фото предоставлено пресс-службой ПУ ФСБ России по Волгоградской области

Читайте так же:
  • Пока не захоронен последний солдат: волгоградские общественники предлагают принять новый закон
  • Волгоградским «гаишникам» приставили «голову»
  • Волгоградца разоружили из-за долгов по алиментам

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 69.57MB | MySQL:99 | 0,867sec
    //VK 230914