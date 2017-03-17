В ИНТЕРЕ идет прямая линия по вопросам защиты прав потребителей.Звоните 97-23-97 или 8-917-833-95-39

17 марта с 14.00 до 15.00 ждем ваших звонков по телефонам в Волгограде 97-23-97 или 8-917-833-95-39. На ваши вопросы ответит руководитель отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Виталий Сергеевич Осадчий.

Встреча приурочена к Международному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.

Что делать, если магазин отказался принять неисправный мобильник? Куда обращаться за помощью, если кредитный договор вызывает у вас вопросы? Как быть, если сроки сдачи дома, где вы купили квартиру, затягиваются? Что делать, если вам оказали некачественные услуги? Как узнать, что турфирма надежная?

Если вас волнуют эти и другие подобные потребительские темы, то ждем звонков. Обращения принимаются уже сейчас по вышеуказанным телефонам, все вопросы редакция передаст нашему гостю.