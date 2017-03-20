Волгоградцев призывают подписаться под петицией против повышения тарифов на коммунальные услуги

На сайте гражданский инициатив change.org жители Волгоградской области продолжают выступать против повышения тарифов на коммунальные услуги. Под петицией, размещенной Еленой Беевой подписались уже 1272 человека.

«Перед Новым годом депутаты практически всех городских округов Волгоградской области в едином порыве проголосовали за повышение тарифов на коммунальные услуги для населения по максимуму – на 9,8%, – сказано в обращении, адресованном губернатору области Андрею Бочарову. – Трудно поверить, что люди, отдавшие свои голоса депутатам, просят через них руководителя региона повысить им тарифы на услуги ЖКХ. Это абсурд!».

Автор петиции напоминает – распоряжение правительства РФ №2222-р от 01.11.2014 устанавливает средний индекс по субъекту на 2 полугодие 2015 года в размере 8,8%, однако постановлением губернатора Волгоградской области от 31.12.2014г, №301 принимается этот индекс равным 15,26%.

Распоряжение правительства РФ №2182-р от 28.10.2015 устанавливает средний индекс по субъекту на 2 полугодие 2016 года в размере 4,3%, Постановлением губернатора Волгоградской области от 30.11.2015г, №1050 принимается этот индекс равным 6,6%.

Распоряжение правительства РФ №2464-р от 19.11.2016 устанавливает средний индекс по субъекту на 2 полугодие 2017 года в размере 4,2%, Постановлением губернатора Волгоградской области от 27.12.2016г, №1013 принимается этот индекс равным 9,8%.

«Методом нехитрых подсчетов вычисляем, что за 3 года согласно распоряжениям правительства, учитывая инфляцию, повышение тарифов по Волгограду и области должно составить 17,3%, – говорится в обращении. – Однако благодаря «заботе» наших депутатов и постановлениям губернатора за последние три года рост тарифов составил 31,66%».

«При этом депутаты стараются убедить народ, что эти повышения обоснованы, – возмущается автор петиции. – К сожалению, в расчет не берутся доводы о том, что Волгоградская область один из самых бедных регионов, пересчета зарплат жителям Волгограда и области, к сожалению, не проводится. Это очередная петля на шее многострадальных жителей Волгоградской области, на фоне не прекращающего спада жизненного уровня и роста тарифов в течение нескольких лет».

Подписавшиеся под петицией жители Волгоградской области просят губернатора Андрея Бочарова снизить тарифы за ЖКХ и установить плату за ЖКУ на 2 полугодие 2017 года в размере 4,2 %, в соответствии с распоряжением правительства РФ. И приглашают жителей области подписаться под петицией на сайте change.org.

Фото с сайта change.org