Почему гражданские протесты в Волгограде и области не достигают цели? Этот вопрос ИНТЕР задал волгоградским экспертам. Причиной послужило вот что.

Волгоград уже более полугода лихорадят протесты против отмены маршрутных такси и ряда маршрутов троллейбусов. С июля прошлого года жители просят пересмотреть нормы Социального кодекса, в результате которых утратили ряд льгот региональные ветераны труда. Перед Новым годом жители областного центра протестовали против системы аутсорсинга питания в детсадах. Но протесты не приводят к изменению ситуации. Итак, почему власти не слышат граждан? Вот что ответили эксперты.

Галина Болдырева, председатель регионального отделения РОДП «Яблоко»:

— Это вопрос к власти. Они отгородились от людей, занимаются своими делами и не хотят знать о чаяниях граждан. С другой стороны, со стороны самих граждан все заканчивается, как правило, кухонными протестами — например, так было с детскими садами. Но опять же: людей приучают быть пассивными. Они один раз возмутились — это дало нулевой результат, второй раз — та же ситуация. И они думают: а толку нам протестовать? Замкнутый круг: отсутствие гражданской позиции приводит к безнаказанности властей.

Виталий Арьков, представитель АПЭК в Волгоградской области:

— Протесты были не того накала: они носили локальный, местечковый характер. Но в свете предстоящих выборов 2018 года даже они не нужны. Так что, я считаю, на протесты маршрутчиков реакция последует. Не говорю об отставках, хотя и не исключаю их. «Стрелочника» всегда можно найти. Возможно, последует команда разобраться на местах, кого-то накажут, придут к каким-то компромиссам. Задача федерального центра любой ценой не допустить сейчас протестов в регионах.



Инна Прихожан политолог, президент Института гражданского общества:

— Проблема в том, что у нас в регионе не отлажен механизм диалога между властью и гражданами. Нет общего обсуждения тех проблем, которые реально существуют. Взять ту же ситуацию с маршрутками. Я уверена, что когда новая транспортная схема заработает в полную силу, все будет нормально. Но с людьми не считают нужным договариваться. И это вызывает отторжение. Сейчас все надо согласовывать с населением. Когда такая схема не работает, тогда и искрит.