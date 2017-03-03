По четырем позициям промышленного производства Волгоградская область вышла в лидеры по России. Как сообщила администрация области, только в нашем регионе выпускают карбид кремния. Помимо этого, регион лидирует по объему выпуска стеклянной банки, каустической соды и кордовых тканей.

Помимо этого, область занимает второе место в стране по позициям промышленного производства подшипников, третье — по выпуску стальных тросов, канатов, труб. Отрадно узнать, что и по выпуску хлопчатобумажных тканей регион взял «серебро». на четвертой позиции в России область по производству цемента.

Потенциал промышленного производства в регионе остается немалым, но нельзя сбрасывать со счетов санкции, которые затронули и волгоградские предприятия. Сейчас речь уже идет о тмо, что санкции можно расценить как благо. Но так ли это на самом желе?

КАК НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ ОТРАЗИЛИСЬ САНКЦИИ?

Этот вопрос ИНТЕР задал руководителям предприятий.

Владимир Черничкин, руководитель ООО «Становское», Нехаевский район:

— Для развития отечественного аграрного сектора наличие ограничений на ввоз импортной продукции — это в самом деле прекрасно. Но надо именно заниматься развитием, необходимо строить перерабатывающие производства. И продавать, как внутри страны, так и за рубежом, уже конечный продукт. А то получается, мы сырье вывозим, зарубежные компании его перерабатывают и продают нам готовую продукцию в разы дороже. С аграриев требуют урожаи, но зачастую зерно лежит в хранилищах, овощи гниют на полях, потому что нет перерабатывающих производств. Без развития перерабатывающей промышленности мы не продвинемся вперед.

Александр Егунов, главный инженер производственного предприятия «ССМ»:

— Сначала, когда резко начали происходить все эти процессы, было очень непросто. Российская экономика была организована таким образом, что при производстве любой продукции импортная составляющая доходила до 30-40%. Приходилось резко перестраиваться, искать новые решения. Но постепенно ситуация выровнялась. Все уже привыкли, сориентировались, нашли аналоги, необходимые для процесса производства. Так что сейчас санкции для нас — это благо: конкуренции меньше, возможностей для развития больше. Поэтому и не надо их отменять.

Юрий Чернявский, директор по строительству компании «Риэлти Групп»: