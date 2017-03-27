27.03.2017   Детское время, Культура   Галина Гунькина   Нет комментариев

Волгоградцы присоединятся к акции «Тотальный диктант»

акции "Тотальный диктант"

В среду, 29 апреля откроется регистрация на сайте totaldict.ru. Присоединиться к акции «Тотальный диктант» могут все желающие. В Волгограде проверить свои знания русского языка можно будет на четырех площадках. Это Волгоградская областная библиотека им. М. Горького, ВолГУ, Волгоградский институт управления и Волгоградский экономико-технический колледж.

Напомним, диктант пройдет 8 апреля в 800 городах – не только в России, но и в других странах. Все будет по-честному – весь мир поделят на три часовые зоны, и в каждой из них озвучат свой отрывок авторского текста.

Автором текста диктанта в нынешнем году стал Леонид Юзефович – писатель, сценарист, историк, создатель детективных и исторических романов. Читающей публике он известен как автор цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине, детективного романа «Казароза», романа «Журавли и карлики», а также документального романа об одном из эпизодов Гражданской войны на Дальнем Востоке «Зимняя дорога». Он – обладатель премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Для волгоградцев «Тотальный диктант» начнется 8 апреля в 14.00.

Фото с сайта totaldict.ru

Читайте так же:
  • Волгоградцы могут получить средства на благоустройство собственного двора
  • Волгоград присоединился к акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!»
  • Выходные в Волжском: 18-19 февраля

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 69.57MB | MySQL:97 | 0,767sec
    //VK 230914