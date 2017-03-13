В Волгоградской «молодежке» покажут спектакль про приключения Фунтика

В четверг, 23 марта в Волгоградском молодежном театре состоится премьера детского спектакля «Захватывающие приключения Фунтика». Спектакль поставят по мотивам известной сказки Валерия Шульжика «Четвертый поросенок».

Молодежный театр постоянно расширяет детский репертуар – к успешно идущим не первый год спектаклям «Морозко» и «Кот в сапогах» теперь добавится сказка про Фунтика, хорошо всем знакомая по советскому мультфильму.

Волгоградские театры еще ни разу не обращались к пьесе Валерия Шульжика. В «молодежке» сказку ставит Сергей Тюжин. На его счету это уже третья работа в Волгоградском молодежном театре – до этого были постановки «Как вы это объясните, Холмс?» и «Кабаре Иллюзия».

– Мне кажется, сейчас, в эпоху «Трансформеров», не хватает подобных историй – таких простых, но несущих основные жизненные истины о том, что в этом мире важнее и дороже всего прочего доброта, дружба, искренность, – отметил Сергей Тюжин. – Маленьких зрителей ждет добрая увлекательная сказка, где найдется место чудесам, фокусам, перевоплощениям, цирку, погоням, танцам и песням в живом исполнении.

Впрочем, знакомая всем песня про доброту в спектакле Молодежного театра она звучать не будет –в «Захватывающих приключениях Фунтика» в исполнении артистов прозвучат авторские песни Сергея Тюжина.

Оригинальные костюмы и декорации, которые придумала впервые сотрудничающая с «мололдежкой» художник-постановщик Людмила Терехова (волгоградцам она известна по своим работам в Волгоградском музыкальном театре и Волгоградском ТЮЗе) создадут эффект присутствия в цирке.

– Мы готовим яркий спектакль, адресованный детской аудитории, – поделился Сергей Тюжин. – Это однозначно будет интереснее, чем смотреть телевизор. Надеюсь, ребята оценят, а взрослые, которые придут вместе с детьми, поностальгируют, ведь многие из них смотрели мультик про Фунтика еще в детстве.

В спектакле заняты актеры Волгоградского молодежного театра Тамара Матвеева, Ирина Котова, Фёдор Болотин, Нодари Вешагури, Андрей Тушев, Дмитрий Матыкин, Артём Трудов, Наталия Колганова, Наталья Стрельцова, Татьяна Браженская, Алексей Соколков, Константин Белобров.

Художественный руководитель постановки и Молодежного театра – Владимир Бондаренко.

Премьерные показы спектакля «Захватывающие приключения Фунтика» пройдут 23 марта в 12.00 и 15.00, 24 марта в 11.00 и 14.00, 25 марта в 12.00 и 15.00 и 26 марта в 11.00.

Возрастной ценз спектакля – 3+, продолжительность 65 минут без антракта. Адрес театра — ул. Аллея Героев, 4. Справки по телефонам: 8(8442) 38-17-52 и 8-995-407-17-52.