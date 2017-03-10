Завтра в Волгоградском городском парке пройдет необычный субботник – волгоградских «собачников» приглашают на «Лохматую уборку».

«Мы ждем вас 11 марта с 11.00 до 15.00 в Волгоградском городском парке (за театром НЭТ), – сообщают организаторы на страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Будем убирать «то самое» за собаками и мусор за людьми, – уточняется на сайте «ЛохматаяУборка.рф» – Необходимый инвентарь: перчатки, пакеты и антисептические гели – будут предоставлены бесплатно.

Для участников приготовили шоу-программу, призы, чай на природе. «Собачники» смогут сфотографироваться со своими питомцами и пройти с ними полосу препятствий.

Фото со странички «Лохматая уборка» в социальной сети «ВКонтакте»