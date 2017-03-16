В Волгограде творческую молодежь приглашают на фестиваль «Живой звук»

В Волгограде ищут таланты – творческую молодежь приглашают на фестиваль «Живой звук». Возраст участников – от 12 до 30 лет. Заявки на участие можно подать до 20 марта.

Фестиваль «Живой звук» пройдет в стиле телевизионного шоу, сообщают в мэрии. Во время действа зрители «переместятся» на импровизированную телестудию, где в режиме «онлайн» будут продемонстрированы музыкальные клипы участников.

Конкурсная программа будет представлена в трех номинациях: соло, малые формы (дуэт, трио), ансамбль. Заявки направлять на электронную почту: paritet2003@inbox.ru, заполнив форму в группе МУ «Молодежный центр «Паритет» Кировского района Волгограда» в социальной сети «ВКонтакте»: . Можно также обратиться в сам центр – он расположен по адресу: ул. Зины Маресевой, 13.

Гала-концерт фестиваля-конкурса «Живой звук» состоится 1 апреля.

Фото с официального портала администрации Волгограда