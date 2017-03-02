Волгоградцев ждет премьера фильма «Конкурс»

Весной волгоградцев ждет важное культурное событие, объединяющее два великих искусства: высокую классическую музыку и авторский документальный кинематограф. Премьера фильма «Конкурс» состоится 11 марта в 19:00 в звездном зале Волгоградского планетария при поддержке студенческого киноклуба «Альтернатива» (ВГИИК).

Документальная картина рассказывает о XV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. В гости к волгоградцам приедут сам режиссер Евгений Ховаев и один из героев фильма – Андрей Дубов, лауреат и участник многих международных конкурсов.

Кроме того, 12 марта 2017 в 14:00 в Креативном пространстве ЛОФТ 1890 состоится творческая встреча с Евгением Ховаевым и Андреем Дубовым.

Главными героями документального фильма «Конкурс» стали четыре молодых пианиста из разных стран с непохожими творческими и человеческими судьбами, но объединенными страстной любовью к музыке и непреодолимым желанием победить на престижном конкурсе, — представители России Лукас Генюшас и Дмитрий Маслеев, француз Люка Дебарг и американец Джордж Ли.

Камера пристально и деликатно следила за своими героями на репетициях, во время отборочных туров, на сцене и вне сцены, передавая радостную, тревожную и часто слишком напряженную атмосферу творческого соревнования, которое, наверняка, уже изменило жизнь участников конкурса.

«Для меня всегда самое важное — это человек в фильме, его внутренняя характеристика, его посыл, его вектор, и для меня все-таки был самым главным вопрос — что сейчас есть в душе у молодых пианистов, что они несут», — делился своими размышлениями сразу после премьеры в Доме кино Евгений Ховаев, которому удалось невероятное: приблизить своих героев к зрителям, раскрыть их человеческую сущность, создать яркие запоминающиеся образы.

Автор этой эмоциональной кинолетописи о пятнадцатой музыкальной Олимпиаде талантливый режиссер-документалист Евгений Ховаев — наш земляк, недавний выпускник ВГИКа. Это его дебютная работа после окончания института кинематографии.

Евгений – музыкант по первому образованию, имеющий диплом Волгоградского института искусств им. П. Серебрякова по классу кларнета. В свое время он проработал пять лет в оркестре Волгоградского музыкального театра. Он не один год вынашивал идею своего фильма. Помог в реализации непростого замысла его мастер по ВГИКу, один из лучших документалистов России, создатель выдающегося документального проекта «Рожденные в СССР» — Сергей Валентинович Мирошниченко. Поверив в талант своего ученика, он стал художественным руководителем и генеральным продюсером фильма.

– Премьеру «Конкурса» в Волгограде можно назвать уникальной, – рассказали ИНТЕРу в студенческом киноклубе «Альтернатива» . – Она будет проходить в необычном формате. Фильм представят режиссер Евгений Ховаев и пианист Андрей Дубов, участник и лауреат многих международных конкурсов, обладатель многочисленных призов зрительских симпатий, выступающий с ведущими оркестрами России и стран зарубежья.

Зрителей на премьере ожидает сюрприз — концерт из классических произведений великих композиторов в исполнении одаренного пианиста. В программе прозвучат: «Аппассионата» Бетховена, «Баркарола» Шопена, этюды Листа и Шумана. И, конечно же, всем зрителям будет представлена возможность живого общения с подающими большие надежды молодыми творческими личностями.