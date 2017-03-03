Права потребителей в Волгоградской области: задавайте вопросы Виталию Осадчему

Права потребителей — тема. волнующая тысячи волгоградцев. Между тем близится 15 марта, международный день защиты прав потребителей. В этом году он пройдет под знаком усиленного внимания в дистанционной торговле, ее нормам и правилам.

ИНТЕР приглашает всех, кого волнуют вопросы защиты прав потребителей, участвовать в прямой линии. Она пройдет в нашей редакции 17 марта 2017 года, в пятницу. На ваши вопросы ответит руководитель отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Виталий Сергеевич Осадчий.

Вопросы можно задавать на любые темы, что касаются нас с вами, как потребителей. Это торговля, в том числе он-лайн, любые услуги — туристические, образовательные, медицинские, косметические, бытовые, изготовление мебели, сотовая связь, ремонт и строительство и другое. Финансово-кредитные взаимоотношения — еще одна важная тема. Полномочия относительно сферы ЖКХ у Роспотребнадзора в настоящий момент узкие, но вам могут подсказать, куда обращаться с проблемой такого рода. Вопросы экспертам ЖКХ также можно задать здесь.

Уважаемые читатели, уже сейчас вы можете писать свои вопросы здесь. Каждый получит ответ от Виталия Осадчего. Если вы хотите пообщаться 17 марта лично, то звоните с 14 до 15 часов по телефонам в Волгограде 97-23-97 или 8-917-833-95-39. Наиболее интересные ответы и вопросы мы опубликуем на сайте в и газете ИНТЕР (без персональных данных).

Виталий Осадчий: как отстоять свои права дольщикам при строительстве жилья