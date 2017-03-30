Волгоградские предприниматели обратились к президенту Путину по поводу судьбы Ворошиловского рынка. Это — развитие ситуации вокруг одной из лучших торговых площадок города, судьба которой до сих пор не ясна. ИНТЕР ранее уже писал, что мэрия заявила о планах реформирования рынка, что вызвало протест у торгующих здесь. Далее власти опубликовали свои планы по поводу будущего рынка и тех, кто здесь работает. Но протесты не утихают, более того, похоже, на местном уровне вопрос решить не удалось. Публикуем текст обращения.

Текст обращения

103132 г. Москва ул. Ильинка, д.23

Президенту России

Путину Владимиру Владимировичу

От предпринимателей, продавцов и покупателей

Ворошиловского рынка

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаются к Вам больше сотни предпринимателей, работающих на муниципальном Ворошиловском рынке Волгограда и, опосредовано, многие тысячи постоянных покупателей проживающих в округе, и не только.

В начале февраля этого года вокруг рынка началась странная возня!

Сначала муниципальное ТВ, изготовило и запустило ролик с жесткой антирекламой,- мол рынок и старый и неудобный и дорогой и вообще никуда не годится.

Это при том, что за последние 2-3 года произошли серьезные улучшения от серьезных – новое холодильное оборудование, экономичное освещение и охлаждение, автоматические двери, тепловые завесы, отремонтирована кровля, и ветлаборатория а так же, множество более мелких улучшений.

После ТВ в дело включились чиновники в интервью прессе и ТВ заговорили то о реорганизации ??, то о реконструкции, причем кто в лес кто по дрова.

Администрация рынка никакой ясности не внесла, сами ничего конкретно не знают.

Решили мы сами расспросить покупателей.

Сами не ожидали – за 2 дня 2,5 тысячи подписей в защиту рынка. До сих пор беспокоятся спрашивают, где еще подписать, куда обратиться.

Написали мы депутатам. Увы , пока отписки под диктовку администрации.

Решили что спасение утопающих – дело их же рук.

Тем более, что среди нас половина имеет высшее и средне специальное образование. Сами кормят себя за прилавками инженеры – конструкторы, строители, педагоги и зоотехники. Есть даже обладатели красных дипломов. Помогли мужья и дети, особенно юристы и силовики.

Поскольку процесс ликвидации штука не простая, а юридически заковыристая, начнем с такой вот преамбулы:

В соответствии с Постановлением Волгоградского Горсовета народных депутатов от 4 июня 1999г. № 57/657 « О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Волгограда» ( с изменениями и дополнениями ) (№ 51/1498 от 07.12.2016) «Распоряжение муниципальной собственностью – юридически обеспеченное осуществление полномочий органов местного самоуправления Волгограда в определении судьбы объекта муниципальной собственности путем совершения юридических действий в отношении этого объекта».

Анализ документов,- приложений к подготовленному администрацией Волгограда проекту решения Думы «О даче согласия на ликвидацию МУП «Рынок оптово-розничной торговли», показывает, что авторы их не были озабочены юридической состоятельностью своих доводов.

Так, упомянутые в Пояснительной записке основные виды деятельности кроме предоставления торговых мест,- Федеральным законом № 271 от 2006 года запрещены, вот ст.22 п.3 ФЗ-271«Управляющая рынком компания, за исключением управляющей сельскохозяйственным кооперативным рынком компании, не вправе осуществлять деятельность по закупке товаров в целях их продажи на управляемом ей рынке.

Вопрос имущества

Использование имущества рынкав Пояснительной записке признается «неэффективным» на том лишь основании, что отчисления от прибыли в бюджет Волгограда составили за 2016 год 179 т.р.. На самом деле цифра неверна, по факту – 243 т.р.. Но это тоже не так важно.

Зато в записке почему то не упоминаются общие перечисления за 2016 год 6 млн. 134 тыс.руб. в том числе в городской бюджет 3 млн. 56 т.р., и изъято из оборотных средств на нужды города волевым порядком почти 500 т.р..

Согласитесь, с этими цифрами экономика предприятия выглядит совсем по-другому.

Кроме того, в отличие других рынков, все до единого предприниматели – арендаторы и продавцы имеют письменные договоры с МУП, уплачиваютмиллионы рублей ЕНВД , в пенсионный и социальный фонды.

Вольное толкование департаментом имущества решения балансовой комиссии прямо нарушает ст. 2,5 Решения Волгоградской городской Думы от 15 апреля 2009 года № 18.1523. О «Об утвержденииПоложения о системе и порядке оценки критериев сохранения в муниципальной собственности Волгограда муниципальных унитарных предприятий Волгограда, пакетов акций (долей) в уставных (складочных) капиталах акционерных (хозяйственных)обществ, муниципальных учреждений Волгограда и иного имущества».

Баллы

Так, согласно ст. 2.5,-« Если суммарная оценка критериев составляет 50 баллов и более, тоБалансовая комиссия принимает решение о сохранении в муниципальной собственности Волгограда муниципального унитарного предприятия Волгограда, пакета акций (доли) в уставном (складочном) капитале акционерного (хозяйственного) общества.

При этом, если итоговая оценка количественных критериев менее 50 баллов, то в отношении таких муниципальных унитарных предприятий Волгограда и акционерных ( хозяйственных) обществ, пакеты акций (доли) в уставных (складочных) капиталах которых находятся в муниципальной собственности Волгограда, Балансовой комиссией должны быть представлены предложения, направленные на повышение эффективности использования муниципального имущества Волгограда».

Согласно вышеупомянутому положению МУПу начислено более 90 баллов!

О том, что департамент осознанно пошел на прямое нарушение также свидетельствует направленный в Думу проект об отмене вышеупомянутого решения Думы, который однако же 21 мартабыл депутатами отклонен.

И это притом, что в этой же Пояснительной записке на стр. 3 есть абзац «Принятие данного проекта решения не потребует внесения изменений в муниципальные правовые акты, в том числе их отмену».

Финал

И уж совсем циничным выглядит финальная часть записки:- «В связи с тем, что данный проект решения Волгоградской городской Думы не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, положений способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Волгограда, проведение оценки регулирующего воздействия не требуется».

Стало быть бросить наработанное, оборудованное им самим за свои деньги торговое место и снова тратиться оборудование другого, да еще неизвестно где,- это сущий мёд для нас предпринимателей!

Это «не затрагивает интересы предпринимательской деятельности». А что же тогда «кошмарить бизнес» .

Расходы

О необоснованных расходах бюджета скажем ниже.

И еще один милых пустячок,- абзац 6 на 2й странице записки « Вместе с тем, внешний вид здания рынка имеет неудовлетворительное состояние».

Какая архитектурная комиссия и когда это решила. Для официального серьезного документа фраза очень смелая и вызывающая вопросы.

Следующий на взгляд разработчика серьезный довод за ликвидацию рынка это данные «анализа» департамента экономического развития об обеспеченности населения города рыночными площадями. Пишут буквально следующее «Норматив минимальной обеспеченности составляет 2,3 кв.м. на 1тыс. человек, а фактически имеем 9,65 кв.м. на 1 тыс.человек».

Вывод – «Ликвидация рынка не повлияет за собой негативных социально-экономических последствий».

Так вот, согласно Постановлению Администрации Волгоградской области от 12 сентября 2016 г. № 506-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области» (с изменениями и дополнениями) (№ 627-П от 28.11.2016) и приложению № 4 к этому Постановлению « Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках (торговых мест на 1 тыс. человек) для города Волгограда действительно составляет 2,3 НО не метров квадратных а торговых мест на 1 тыс.человек.

Ярмарка

По данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области, фактический показатель обеспеченности Волгограда торговыми местами на рынках составляет 1,7 те 74% от минимального. Нам предлагается переселиться на вещевой рынок «Альтаир», не имеющий ни одного из элементов для функционирования продовольственного рынка – складские помещения, погрузочные рампы, холодильники, мощное энергопотребления и водоснабжение с канализацией, все это отсутствует.

Что же до ярмарки «Кайрос», которая, кстати, работает всего 2 дня в неделю, это металический полуоткрытый ангар без отопления, лютый холод зимой и духота летом.

Ссылаясь на ст.50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 и обильно ее цитируя в письме № 301 от 26.01.17г. , делают вывод: « Имущество. предназначенное для торгового обслуживания населения, не должно входить в перечень имущества, находящегося в собственности Волгограда» Но редакция этой статьи радикально изменена. Она такая теперь — статья 50. «Муниципальное имущество». «В собственности муниципальных образований может находиться: имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения (в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ).»

И далее статья 16. «Вопросы местного значения городского округа»

«К вопросам местного значения городского округа относятся: 15 создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.»

И ещё один незамеченный «ликвидаторами»документ, -Устав Города

Героя — Волгограда.

Для начала. Выдержка изУстава: п.2 – «Устав города героя Волгограда и оформленные в виде муниципальных правовых актов Волгограда решения принятые на местном референдуме являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории

Волгограда.

Ст. 39 Устава «Полномочия администрации Волгограда»

П.26 – «Осуществление защиты прав потребителей создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

П.27 – «Организация ярмарок, содействие в реализации сельхозпродукции, установление на сельхозрынках количества торговых мест для осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями, содействие развитию прямойпотребкооперации между Волгоградом ирайонами Волгоградской области.

П. 28 – разработка и реализация мероприятий по развитию и защите предпринимательства ориентированного на удовлетворение потребностей населения Волгограда в товарах и услугах.

Вот один из них:

«Кроме того, ликвидация МУП «Рынок оптово-розничной торговли» позволит более рационально использовать муниципальное имущество, которое в настоящее время находится в ведении

ликвидируемого предприятия, так как обновление данного имущественного комплекса предприятия не представляется экономически целесообразным.

А как же быть с информацией ДМИ о реконструкции и поисках инвестора, если «экономически нецелесообразно?».Это при том, что никаких предложений в «Заключении» или решении балансовой комиссии не содержится.

К перечню незамеченных нормативных актов, которыедолжны были быть учтёнными при рассмотрении судьбы МУПа, относятся также Приказ Комитета промышленности и торговли Волгоградской области №208-00 от 03.11.2015«Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории муниципальных районов и городских округов Волгоградской области»пункт 2 которого гласит,-«Установить, что изменения в План производятся в соответствии с предложениями органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, поступившими в адрес Комитета промышленности и торговли Волгоградской области».

Наше примечание

По информации Комитета предложения о ликвидации рынков из администрации Волгограда не поступало.А если учесть, чтообеспеченность торговыми местами рынков в Волгограде составляет около 74%от минимально установленной, томаловероятно, что Комитет такой запрос удовлетворит.

Напомним, чтоустановление минимальной нормы обеспеченности торговыми местами на рынках федеральным законом № 381 от 09.04.2016г.

является исключительным полномочием субъекта Российской Федерации,

т.е. Волгоградской области.

Департамент финансов, опираясьна мнение разработчика, — департамента экономики, так же считает, что ликвидация предприятияпозволит повысить эффективность использования имущества путём передачи его в аренду? Или включения в план приватизации с целью последующей продажи.

Причём стоить эта ликвидация, по их мнению, будет городу всего 60 т.р. тем более, что они заложены в бюджет.

А теперь посчитаем. В 2016 г.МУП перечислил по всем видамплатежей 6 млн. руб.

С момента принятия решения о ликвидации, а то и раньше начнётся постепенный уход предпринимателей с рынка, да и части персонала рынка тоже. Одни только выплаты уходящим сотрудникам составят около 1 млн. руб.

Упадут доходы, из каких средств будут оплачиваться электроэнергия?

Охрана, договора по обслуживанию ( уборка, травля насекомых и грызунов, обслуживание лифтов, вывоз мусора и т.д. и т.п.) аренда земли.А когда ещё включат в план приватизации, найдут инвестора или покупателя. Что пример Центрального универмага ничему не учит( кто не помнит – лет 6 назад закрыт под надуманным предлогом, стоит пустой как барабан и, естественно разрушается).

Так что же стоит за более чем дубовыми попытками администрации угробить неплохое и, главное нужное людям предприятие.

Как минимум дремучее невежество и непрофессионализм, или ……?

Требуем ответ по существу изложенного.