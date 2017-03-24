Состоится ли в Волгограде дуэль между Андреем Попковым и Алексеем Навальным? Вопрос не праздный, если учесть, что намерения бывшего депутата Волгоградской областной думы Андрея Попкова вызвать известного политика и блогера на дуэль были вполне серьезны.

Напомним: Попков был оскорблен высказываниями Навального, который в одном из своих постов назвал депутата «единороссовским хряком». В вою очередь, Попков заявил, что такие вещи он терпеть не намерен и вызывает Навального на дуэль.

Раз меня оскорбили, то я и выбираю оружие — заявил Попков. Он предложил блогеру встретиться на боксерском ринге и даже был готов дать Алексею Навальному уроки бокса. В случае отказа, писал Попков, Навальный — трус и девочка.

Отказался от боя

У наблюдателей вызывали вопросы, конечно, несоответствие весовых категорий противников. Это или что другое помешало поединку, но Навальный отказался от боя. Он не приехал в Волгоград.

Но теперь лидер РБК в городе, Андрей Попков тоже здесь, ничего не мешает им встретиться в честном бою — хотя бы политическом.

Первые же шаги Навального в Волгограде получились скандальными. Ему успели отказать в проведении митинга, обвинить в осквернении исторической памяти волгоградцев за сомнительное фото с Родиной-матерью, вручить фашисткую каску и едва отбить от толпы разъяренных волгоградцев.

Между тем наблюдатели отмечают, что много шума — одна из целей Навального. Ему важно привлекать внимание любыми способами и играть на настроениях недовольных. Эксперты уверены, что в ближайшие дни последуют новые политические акции со стороны ФБК.