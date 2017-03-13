В Волгограде иконе с частицами мощей трех святителей можно поклониться в храме Илии Пророка

По 18 марта икона с мощами трех особо почитаемых верующими вселенских учителей и святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского – будет находиться в храме святого Ильи Пророка Советского района Волгограда.

– Этих святых еще называют Великими каппадокийцами, – рассказали ИНТЕРу в Волгоградской епархии, – поскольку они были родом из Каппадокии – области Малой Азии. А вселенскими эти святых именуют за их значение как учителей для всех времен и народов. Они сыграли исключительную роль в формировании догматики, богослужения и церковной жизни. Так, из четырех вариантов Божественной Литургии, которая служится в поместных Православных Церквях, две приписываются авторству Иоанна Златоуста и Василия Великого.

Кроме иконы с частицами мощей трех святителей в храм святого Ильи Пророка также будет принесен ковчег с мощами святой Матроны Московской. Адрес храма – проспект Университетский, 47.

Фото с сайта Волгоградской епархии